Ереван находится на связи с Берлином с целью уточнения достоверности скандальной публикации

Министерство иностранных дел Армении находится на связи с государственными органами Германии с целю уточнения достоверности некоторых утверждений, появившихся в прессе. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян.

На совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания по вопросам европейской интеграции и финансово-кредитным и бюджетным вопросам сегодня проводились бюджетные обсуждения. Карен Назарян обратился к публикациям в немецкой прессе о раскрытии в Германии «армянских мафиозных групп» по просьбе председателя постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Гагика Минасяна.

«Прежде всего, скажу, что Министерство иностранных дел, в лице его пресс-секретаря, уже имело возможность высказать мнение по этому вопросу. Мы находимся на связи с компетентными огранами Германии с целью уточнения достоверности некоторых утверждений, появившихся в прессе, - сказал Назарян и продолжил: - Учитывая деликатность вопроса и вероятное влияние на нормальную работу нашего дипломатического представительства, в настоящее время считаем нецелесообразным давать дополнительные комментарии. Мы сообщим дополнительную информацию в соответствии с результатами».

Согласно совместному исследованию влиятельной немецкой газеты Der Spiegel и немецкой общественной телерадиокомпании Mitteldeutscher Rundfunk, Федеральная полиция Германии на протяжении пости трех лет вела расследование с целью задержания членов армянской мафии, у полиции даже были подозрения относительно посла в Армении в этой стране Ашота Смбатяна.

Согласно этим публикациям, для раскрытия армянских мафиозных групп в последние годы в полиции Германии была разработана специальная операция под кодовым названием FATIL (Fight against thieves in law - Борьба с ворами в законе). Операция была строго засекреченной и проводилась при содействии Федеральной разведывательной службы, Европола, правоохранительных органов Испании, Бельгии, Италии и Франции.

Продолжавшееся несколько лет расследование, согласно Der Spiegel, было одной и самых крупномасштабных операций против преступных группировок в Германии. В результате сотрудники правоохранительных органов выяснили, что армянские мафиозные группировки пустили глубокие корни в Германии и создали мощную сеть, однако подозреваемых невозможно было арестовать по причине недостатка доказательств.