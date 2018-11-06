Официальный Ереван внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана - МИД

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян выступила с комментарием в связи с введенными против Ирана санкциями.

«Мы внимательно следим за развитием событий в этом направлении и поддерживаем постоянный контакт со всеми сторонами, вовлеченными в данный процесс», - заявила Нагдалян.

«Мы четко представляем волнующие нас вопросы и опасения. Для Республики Армения традиционные добрососедские отношения с Исламской Республикой Иран имеют жизненно важное значение», - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД Армении.

Нагдалян также сообщает, что «в настоящее время проводится всеобъемлющее экспертное исследование последствий введенных против Ирана санкций для Армении».

С 5 ноября вступили в силу новые санкции США против Ирана. Большая часть из них была отменена при президенте США Бараке Обаме - после подписания многостороннего соглашения вокруг ядерной программы Ирана в августе 2015 года.