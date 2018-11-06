«Пока я главный архитектор Еревана, в городе не будет разрушен ни один памятник» - Артур Месчян

В рамках проекта «Старый Ереван» ни один памятник разрушен не будет. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил новоназначенный главный архитектор Еревана Артур Месчян.

«В рамках проекта «Старый Ереван» ни один памятник не будет разрушен, повторяю, ни один памятник, это касается и [памятника] по ул. Арами 23, и всех тех памятников, которые находятся на этой территории. При необходимости нужно изменить некоторые проектные решения, чтобы эти здания были сохранены. С архитектором я уже договорился, так что эту тему, тему разрушения исторических памятников, давайте считать исчерпанной», - сказал главный архитектор Еревана.

Месчян подчеркнул, что до тех пор, пока он является главным архитектором Еревана, в городе вообще ни один памятник не будет разрушен.

«Для архитекторов, которые будут создавать проекты вблизи этих памятников, отправной точкой будет существование этих памятников, и, самое важное, те собственники, застройщики, которые купят определенный участок земли, на котором будет находиться какой-либо памятник, обязаны финансировать содержание этого памятника. Это то, чего не было и что обязательно будет», - сказал Месчян.

Отметим, что, по предварительной оценке, стоимость проекта «Старый Ереван» составляет 150 млн долларов. Инвесторы программы - местный бизнесмен Ваге Арутюнян и швейцарский бизнесмен армянского происхождения Вардан Сирмакеш. Автор проекта - архитектор Левон Варданян.