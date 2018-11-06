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Политика

Раздающие взятки будут строжайше наказаны – глава полиции

Начальник Полиции Армении Валерий Осипян (архив)

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Начальник Полиции Армении Валерий Осипян гарантирует, что на внеочередных парламентских выборах избирательные взятки раздаваться не будут. Об этом Осипян заявил на брифинге с журналистами в Национальном собрании.

Осипян также заверил, что раздающие взятки будут строжайше наказаны.

«Я обязан гарантировать и гарантирую, что избирательных взяток не будет, [раздающие взятки] будут строжайше наказаны - независимо от их партийной принадлежности, независимо от того, кто они такие», - сказал Осипян.

Глава полиции отметил, что полиция готова к выборам.

«Если условно принять, что выборы пройдут в ближайшее воскресенье, мы уже готовы, для нас не имеет значения, [пройдут ли выборы] по новому [Избирательному] кодексу или по старому, для нас важно, что перед законом все равны, равенство всех перед законом будет обеспечено», - сказал Валерий Осипян.

Избирательная кампания на парламентских выборах стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря. Процесс подачи заявок партиями и блоками на участие в выборах уже начался, конечный срок истекает 14 ноября. Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря.

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