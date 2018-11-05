«Случаи нарушений режима прекращения огня минимальны» - Никол Пашинян

«Следует отметить, что случаи нарушений режима прекращения огня минимальны, в основном нецелевые», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вчера во время посещения вместе с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном восточного участка линии соприкосновения в Карабахе.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, Пашинян и Саакян ознакомились с ходом службы военнослужащих и оперативной ситуацией на линии соприкосновения.

«Следует отметить, что случаи нарушений режима прекращения огня минимальны, в основном нецелевые, и, по сути, могу сказать, что договоренности не полностью, но соблюдаются. В любом случае, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Есть проблемы, которые, кажется, решены, но мы должны узнать от солдат, решены они или нет. Если мы не будем обсуждать вопросы открыто, то у нас будут проблемы с их решением», - отметил Пашинян.

И. о. премьер-министра Армении и президент Нагорного Карабаха побеседовали с военнослужащими, выслушали мнение командиров и рядовых солдат по различным вопросам. Никол Пашинян заверил, что все будет сделано в первую очередь для удобства солдат.

«Мы активно обсуждаем проблемы с обеспечением питания и надеемся, что предлагаемые механизмы будут реализованы в рамках пилотной программы, чтобы понять, насколько они эффективны. Понятно, что действующая система не удовлетворяет никого: ни командный состав, ни солдат, ни родителей. И участие командного состава в решении бытовых вопросов отвлекает их от решения проблем боеготовности, и наша задача сделать так, чтобы военные занимались исключительно военным делом и не тратили так много времени и энергии на решение бытовых вопросов», - отметил Никол Пашинян.