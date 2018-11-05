Карен Хачанов одержал победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем

Представляющий Россию 22-летний теннисист Карен Хачанов вчера в финале турнира «Мастерс» в Париже одержал победу над первой ракетной мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

После победы в двух сетах (7։5, 6։4) Хачанов в классификационной таблице ATP с 16-го мста поднялся на 11-е.

На первом месте с 8045 очками остается Джокович. Второе и третье места занимают испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Недавно Хачанов стал победителем турнира «Кубок Кремля», став первой ракеткой России и первым российским теннисистом, победившим в этом турнире с 2009 года.