Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов стал победителем «Кубка Кремля»

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов в минувшее воскресенье в финале турнира «Кубок Кремля» одержал победу над французом Адрианом Маннарино.

Хаченов на протяжении всего финала имел подавляющее преимущество над соперником, добившись победы всего за 55 минут в двух сетах: 6:2, 6:2.

Таким образом, Карен Хаченов стал первым представляющим Россию теннисистом, который с 2009 года смог победить в турнире «Кубок Кремля».

Согласно опубликованному сегодня рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов, Хаченов поднялся на 19-ю строчку в рейтинге ATP 20. Он стал первой ракеткой России.

