Ален Симонян: Очевидно, что выборы превратятся в прямые выборы премьер-министра

Представитель партии «Гражданский договор», депутат Ален Симонян считает важным то, что им удалось создать предпосылки для того, чтобы народ имел возможность «сформировать тот парламент, который представляет и желает».

«Вопросы, касающиеся того, кто будет выдвинут по рейтинговым спискам и в каком формате мы будем участвовать, находятся на этапе обсуждения. Но одно очевидно: выборы, по моему мнению, превратятся в прямые выборы премьер-министра, то есть, народ должен помимо избрания своего депутата понимать, что этот выбор он также будет делать в пользу господина Пашиняна либо против господина Пашиняна», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Симонян.

Он выразил уверенность в том, что участие Республиканской партии Армении (РПА) в назначенных на 9 декабря внеочередных парламентских выборах облегчит задачу команды Никола Пашиняна в ходе агитационной кампании, поскольку образ действий РПА за последний период времени очень негативно отразился на имидже этой партии.

«Я имею в виду не только годы их правления, но и шаги, предпринятые ими в последнее время в Национальном собрании, которые вызвали бурную реакцию. Они очень негативно на них отразятся», - сказал депутат.

«Я думаю, что народ даст свою оценку, и та логика, что снова можно будет обмануть народ Армении, не сработает», - добавил он.

На вопрос Радио Азатутюн, какую оценку он даст тем конституционным изменениям, которые были названы «суперпремьерскими», Ален Симонян ответил, что Никол Пашинян всегда отмечает, что оппозиция приходит к власти по законам прежней власти.

«Я думаю, что мы еще обратимся к этому «суперпремьерству» и внесем соответствующие изменения, чтобы в этой части у нас также был нормальный и сбалансированный орган», - сказал Ален Симонян.

Действующее Национальное собрание вчера соотношением голосов 0 – «за», 0 - «против», 13 – воздержавшихся во второй раз не избрало исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на должность премьер-министра, вследствие чего силой закона было распущено, и президент Армении подписал указ о назначении внеочередных парламентских выборов на 9 декабря.