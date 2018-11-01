Глава Венецианской комиссии: Когда изменение предполагает улучшение, мы не должны ему противиться

Говоря о непринятом проекте Избирательного кодекса, председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио выразил мнение, что не нужно противиться изменению, если оно предполагает улучшение.

До голосования в парламенте проект был обсужден в Венецианской комиссии. После этого председатель комиссии выступил с заявлением, которое было по-разному истолковано в Армении.

Команда премьер-министра Никола Пашиняна заявляла, что оценка Букиккио касательно Избирательного кодекса была беспрецедентно положительной, а бывшая правящая сила, Республиканская партия Армении (РПА), утверждала, что главный акцент был сделан на том, что изменения в Избирательный кодекс нужно вносить как минимум за год до выборов.

«Поскольку Венецианская комиссия полностью не изучила текст этих изменений, моя личная оценка заключалась в том, что многие из предложенных изменений были хорошими, улучшали избирательное законодательство. Правда, Венецианская комиссия всегда заявляла, что изменения в избирательное законодательство должны вноситься за год до выборов, перед игрой правила игры, конечно, не должны изменяться, но когда речь идет об улучшении, когда мы имеем хорошие изменения, мы не должны им противиться. Поэтому моя позиция заключалась в том, что изменения можно приветствовать. Конечно, я бы предпочел, чтобы все было сделано больше путем диалога, но мы также должны учитывать конкретную политическую ситуацию в Армении и необходимость прояснения ситуации», - отметил Букиккио.

Председатель консультативной комиссии по вопросам конституционного права советует временному правительству в случае избрания инициировать широкий диалог, обсудить проект ИК со всеми политическими силами Армении.

По словам Букиккио, важно иметь хорошее избирательное законодательство, но более важно, чтобы избирательный процесс был честным, без фальсификаций.

Председатель Венецианской комиссии у правительства Пашиняна эту волю видит: «Парламент является суверенным, и они решили не принимать предложенные поправки к действующему кодексу. Таким образом, выборы пройдут по действующему кодексу, который также является хорошим текстом. Очень многое зависит от менталитета и культуры, а также от культуры общества и власти».