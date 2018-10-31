Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик во вторник в Степанакерте провели встречи с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном, министром иностранных дел Масисом Маиляном и министром обороны Левоном Мнацаканяном.

Как сообщает пресс-служба президента Нагорного Карабаха, на встрече посредником с Бако Саакяном были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, ситуации на границе между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, а также последних тенденций.

Президент Нагорного Карабаха подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, вновь подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Карабаха во всех этапах урегулирования конфликта.

Саакян отметил необходимость внедрения механизмов, направленных на сохранение режима прекращения огня, считая это одним из ключевых компонентов обеспечения стабильности и мира в регионе.

Глава МИД Карабаха Масис Маилян на встрече с сопредседателями подчеркнул необходимость восстановления доказавшего свою эффективность трехстороннего формата переговоров с полноправным участием Карабаха. По оценке главы МИД, участие Карабаха на всех этапах переговорного процесса важно также с точки зрения разделения ответственности за поддержание мира в регионе. В этом контексте Масис Маилян отметил, что статус Нагорного Карабаха как стороны конфликта в процессе урегулирования легитимен и неоспорим, что зафиксировано документами СБСЕ/ОБСЕ, а также соглашениями об установлении и укреплении режима прекращения огня, говорится в сообщении МИД НК.

Министр иностранных дел также обратил внимание сопредседателей на ситуацию, связанную с реализацией народом Карабаха своих фундаментальных прав, отметив, что неурегулированность конфликта не должна быть препятствием для осуществления гражданами Карабаха своих неотъемлемых прав, в том числе права на развитие, безопасную и достойную жизнь.

Стороны обменялись мнениями относительно создания необходимых условий для продвижения процесса урегулирования. В этом контексте Маилян отметил, что настало время пересмотреть некоторые подходы, связанные с переговорным процессом, выразив уверенность, что в основе урегулирования конфликта должна быть безопасность Карабаха и его народа.

На встрече с посредниками министр обороны Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян обратился к нынешней ситуации в зоне соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, а также ответил на интересующие сопредседателей вопросы, говорится в заявлении военного ведомства НК.

В понедельник сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетили Ереван и провели встречи с руководством Армении.