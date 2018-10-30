Внепарламентские силы обеспокоены тем, что по действующему Избирательному кодексу будет сформирован аполитичный парламент

Проведение внеочередных парламентских выборов в соответствии с действующим Избирательным кодексом вызывает обеспокоенность у ряда внепарламентских политических сил.

Заместитель председателя партии «Армянский национальный конгресс» Арам Манукян отмечает, что по проекту поправок к Избирательному кодексу создавалась возможность формирования политического парламента, а по действующему кодексу порочные явления, присущие бывшей власти, неизбежны.

«Уже очевидно, что идеологической конкуренции не будет, уже очевидно, что программной конкуренции не будет, и, наверное, уже очевидно, что вновь будет борьба между черными и белыми, будет борьба власти и антивласти, и в этой борьбе политический компонент будут потерян», - сказал Арам Манукян.

В АНК после провала принятия нового Избирательного кодекса продолжаются обсуждения по вопросу о том, участвовать в досрочных выборах или нет, и будет ли их программа конкурентоспособной в предсказуемой предвыборной борьбе рейтинговых кандидатов.

«Обсуждения продолжаются, но очевидно, что наша козырная карта, программа, представление либеральной экономики как модели развития Армении больше не будет серьезной картой в предстоящей борьбе», - сказал зампред АНК.

Провал принятия нового Избирательного кодекса не изменил решение партии «Наследие». Независимо от ожиданий, партия примет участие в выборах. С форматом участия и возглавляющим список кандидатом в партии пока не определились.

«Партия «Наследие» участвовала в выборах в условиях насилия, запугивания, для нас нет никаких проблем в плане участия», - подчеркнул председатель правления «Наследия» Армен Мартиросян.

У Мартиросяна есть опасение, что действующий Избирательный кодекс создаст определенную возможность для воспроизводства бывшей власти – Республиканской партии, что сделает неизбежным прежний образ действий.

«К сожалению, старый Избирательный кодекс является антиполитическим, антипартийным, я бы даже сказал, антигосударственным. По сути, прежняя власть будет иметь очень хорошую возможность в определенной мере попытаться реанимироваться, и очевидно, что при наличии такого множества глав сельских общин будет очень трудно контролировать раздачу денег в селах», - добавил он.

По прогнозу члена руководящего органа партии «Сасна црер» Варужана Аветисяна, трудности ожидаемы, но у них будет поддержка их сторонников. «У меня есть опасение, что также будут попытки фальсификации, часть из которых или значительную часть (поскольку это был очень отрегулированный механизм) даже невозможно будет раскрыть и привлечь виновных к ответственности. То есть, некоторые пройдут с нарушениями. Местные царьки вновь получают возможность проникнуть в парламент, к сожалению, парламент не будет полностью отражать политическую волю народа», - сказал Аветисян.

Представители внепарламентских сил скептически относятся к тому, что власти удастся полностью проконтролировать ситуацию в регионах.

Арам Манукян сожалеет, что власть, пользующаяся поддержкой народа, не занялась вопросом изменения Избирательного кодекса раньше. «Это был прекрасный шанс создать в Армении механизм демократических выборов и создать новую культуру в результате революции, он был поставлен под сомнение», - сказал Манукян.

Проектом нового Избирательного кодекса предусматривалось упразднить рейтинговую систему и утвердить полностью пропорциональную избирательную систему. То есть, избиратели выбирали бы не кандидатов, а политические силы. Проходной порог для партий и блоков предусматривалось снизить на 1% и обеспечить представительство в парламенте не трех, а как минимум четырех сил в случае получения ими 2% голосов избирателей. Республиканская партия, внедрившая рейтинговую систему, выступила против этих изменений.

Вчера в парламенте для принятия этого проекта​ не хватило всего одного голоса.