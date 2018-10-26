РПА считает заявление Болтона «неприемлемым», в то время как АРФД «приветствует» возможность приобретения оружия у США

Страны-посредники либо вообще не должны поставлять ни одной из сторон оружие, либо должны поставлять его так, чтобы баланс не был нарушен, сегодня в ходе брифинга в Национальном собрании заявил руководитель фракции АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян, по просьбе Радио Азатутюн обращаясь к вчерашнему заявлению советника президента США по вопросам национальной обороты Джона Болтона о продаже оружия.

Рустамян отметил, что недопустимо, чтобы Азербайждану предоставлялся гораздо более многочисленный арсенал, а Армения отставала от этого процесса.

Глава фракции АРФД убежден, что это противоречит логике стабильного и безопасного региона.

«Как только баланс нарушается, именно тогда начинаются агрессии, военные действия. И я считаю, что сегодня Армения уже отстает от этого процесса накопления военного арсенала, и если в этом заявлении господин Болтон имеет в виду, что для восстановления баланса Армения также должна иметь другие виды вооружения, которые восстановят баланс, конечно, это можно только приветствовать, потому что для нас очень важно, чтобы у нас было сбалансированное положение, чтобы у нас был объем, не уступающий Азербайджану в плане видов вооружений и арсенала», - сказал Рустамян.

На вопрос, считает ли он правильным, если действительно будет создана возможность для приобретения оружия у США и Армения воспользуется этой возможностью, и ослабнет ли в какой-то степени зависимость от России, представитель АРФД ответил: «Для нас важно обеспечить баланс. Каким образом это будет сделано – путем приобретения у Америки или откуда-то еще… потому что Азербайджан сегодня не только у России закупает, по словам Болтона, он закупает в соотношении 80% у России и 20% у других, эти 20% - это немало, если обратиться к цифрам. У Армении и этого нет, в этом смысле, естественно, есть пробел, который Армения может заполнить, исходя из своих жизненных интересов».

На другой вопрос, не вызовет ли это гнев России, глава фракции АРФД ответил: «Я считаю, что Россия и сама должна очень хорошо понимать, что есть очень простая логика: посредники либо вообще не поставляют ни одной из сторон оружие, либо поставляют его так, чтобы баланс не был нарушен. И этот принцип, думаю, является очень универсальным и не направленными против кого бы то ни было, просто это решает вопрос нашей обороны. Поэтому я говорю: наша внешняя политика должна быть основана на том, что мы руководствуемся нашей жизненной необходимостью, ничего другого Армения сегодня не делает, и это должно быть оценено всеми должным образом».

Вчера в интервью Радио Азатутюн Джон Болтон сказал, что есть много альтернатив, в том числе в сфере продажи оружия.

«У нас есть ограничения, которые Конгресс наложил на Соединенные Штаты с точки зрения продажи [оружия] Азербайджану и Армении из-за конфликта. Но есть исключения. И, как я сказал премьер-министру, если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее. Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы», - отметил Болтон.

Это заявление Джона Болтона сегодня прокомментировал также руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян.

Он подчеркнул, что недопустимо подобными заявлениями подталкивать стороны к войне.

Багдасарян напомнил о принципе запрета на продажу оружия конфликтующим сторонам.

«Это больше обостряет ситуацию и ведет от переговорного процесса к большей эскалации. А заявление Джона Болтона о том, что мы должны отказаться от моделей истории, я должен заявить, что у нас нет моделей истории, у нас есть национальные ценности, и отказ от них недопустим, под этим мы понимаем, если немного раскрыть, наши традиционные семьи, наши территории, наши исторические достижения, карабахский вопрос, все это – история, отказаться от истории, отказаться от прошлого означает поставить под вопрос будущее», - заявил он.

На вопрос, считает ли он неправильным рассматривать возможность приобретения оружия также у США, Багдасарян ответил: «Я считаю неправильным заинтересовывать подобными заявлениями, то есть, это означает, что нас подталкивают к войне, чтобы мы еще больше вооружались».

На замечание о том, что Россия также нас подталкивает к войне, когда продает такой объем вооружений Азербайджану и нам, глава фракции РПА ответил: «Во всяком случае, мы критически относимся к этому, и я вновь заявляю, что подобные явления недопустимы».

Комментируя заявление советника президента США по нацбезопасности о том, что, учитывая большую общественную поддержку, которой пользуется нынешняя власть, можно ожидать, что после парламентских выборов в вопросе урегулирования карабахского конфликта будет возможно зарегистрировать прогресс, Ваграм Багдасарян ответил, что не согласен с тем, что результаты выборов могут помочь или помешать урегулированию вопроса.

«То есть, мы должны провести митинг на площади и сказать: «дорогой народ, мы возвращаем наши освобожденные территории», и на фоне этой поддержки народ должен дать согласие на возвращение освобожденных территорий? Со стороны уходящего посла и других было заявление: «возвращение оккупированных территорий неизбежно». Прежде всего, у нас нет оккупированных территорий, и вопрос о возвращении не обсуждается. У нас есть приоритет: вопрос признания самоопределения Нагорного Карабаха. После этого есть переговорный этап, в первую очередь должен быть решен этот вопрос, после чего должен быть переговорный этап», - сказал представитель РПА.