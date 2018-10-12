Советник президента США по нацбезопсности в ближайшее время посетит Армению

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в конце следующей недели посетит постсоветское пространство.

В ходе поездки Болтон посетит Россию, Азербайджан, Армению и Грузию.

В своем официальном Твиттер-аккаунте, сообщив о предстоящих визитах, Болтон написал, что в России, Азербайджане, Армении и Грузии встретится с высокопоставленными официальными лицами «для продвижения американских интересов по ряду вопросов, в том числе связанных с безопасностью».

Юрист и политический аналитик Джон Болтон также является опытным дипломатом. В период президентства республиканца Джорджа Буша-младшего в 2005-2006 годах он занимал пост посла США при ООН.

Его относят к числу жестких политиков, он озвучивал очень резкие оценки в адрес Ирана и Северной Кореи.

Следовательно, в ходе визита в Ереван Болтон, по всей вероятности, обсудит с руководством Армении день ото дня обостряющийся кризис в отношениях Вашингтона с Тегераном.

По мнению аналитиков, в Соединенных Штатах в целом с пониманием подходят к добрососедским отношениям между Арменией и Ираном, понимая, что для Армении, находящейся с двух сторон в блокаде, большое значение имеют нормальные и партнерские связи с соседним Ираном, где проживают много армян.

Во всяком случае, предыдущие администрации учитывали эти обстоятельства.