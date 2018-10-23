Фракция «Царукян» не будет голосовать во время выборов премьер-министра - Наира Зограбян

Фракция «Царукян» не будет голосовать во время выборов премьер-министра в Национальном собрании, намеченных на 24 октября. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявила член фракции Наира Зограбян.

Она подчеркнула, что таким образом можно будет реализовать политическую повестку исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ушел в отставку 16 октября для того, чтобы добиться роспуска парламента и проведения досрочных выборов в декабре.

«Мы все понимаем, что выдвижение Пашиняна является формальным. Я уверена, что никакая политическая сила не выдвинет кандидата. Естественно, мы не будем голосовать… Еще семь дней, и дело пойдет к роспуску парламента», - заявила Зограбян.

Напомним, что сегодня парламентская фракция «Елк» выдвинула исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра. Однако, как уже заявлял сам Пашинян, такое выдвижение сделано в тактических целях и является формальным – на условии, что во время голосования в парламенте 24 октября его не изберут.

Дело в том, что в Конституции Армении четко не указывается, есть ли необходимость в проведении голосования или нет, а также нужно ли обязательно выдвигать кандидата, чтобы его формальное неизбрание впоследствии привело к роспуску парламента.

Как отмечал Пашинян, ряд юристов склонялся к мнению, что формально такое выдвижение необходимо для того, чтобы соблюсти букву закона.

Национальное собрание избирает премьер-министра большинством голосов от общего числа депутатов. Если завтра премьер-министр избран не будет, то новые выборы пройдут через семь дней, и если вторая попытка избрать премьер-министра также не увенчается успехом, то Национальное собрание будет распущено силой закона.

Напомним, что роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов является частью программы правительства Пашиняна.

В случае роспуска парламента досрочные выборы можно будет провести уже в первой половине декабря.