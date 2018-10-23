Фракция «Елк» по тактическим соображениям выдвинула Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра

Парламентская фракция «Елк» выдвинула исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра.

Как уже заявлял сам Пашинян, такое выдвижение сделано в тактических целях и является формальным – на условии, что во время голосования в парламенте 24 октября его не изберут.

Дело в том, что в Конституции четко не указывается, есть ли необходимость в голосовании или нет, а также нужно ли обязательно выдвигать кандидатуру, чтобы неизбрание кандидатуры впоследствии привело к роспуску парламента.

Как отмечал Пашинян, ряд юристов склонялись к мнению, что формально такое выдвижение нужно, чтобы соблюсти букву закона.

Национальное собрание избирает премьер-министра большинством голосов от общего числа депутатов. Если завтра премьер-министр избран не будет, то новые выборы пройдут через семь дней, и если вторая попытка избрать премьер-министра также не увенчается успехом, то Национальное собрание будет распущено силой закона.

Напомним, что роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов является частью программы правительства Пашиняна.

С целью достижения досрочных парламентских выборов Пашинян ушел в отставку с поста премьер-министра 16 октября.

В случае роспуска парламента досрочные выборы можно будет провести уже в первой половине декабря.