Фракция «Елк» по тактическим соображениям выдвинула Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра

Парламентская фракция «Елк» выдвинула исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра.
Как уже заявлял сам Пашинян, такое выдвижение сделано в тактических целях и является формальным – на условии, что во время голосования в парламенте 24 октября его не изберут.
Дело в том, что в Конституции четко не указывается, есть ли необходимость в голосовании или нет, а также нужно ли обязательно выдвигать кандидатуру, чтобы неизбрание кандидатуры впоследствии привело к роспуску парламента.
Как отмечал Пашинян, ряд юристов склонялись к мнению, что формально такое выдвижение нужно, чтобы соблюсти букву закона.
Национальное собрание избирает премьер-министра большинством голосов от общего числа депутатов. Если завтра премьер-министр избран не будет, то новые выборы пройдут через семь дней, и если вторая попытка избрать премьер-министра также не увенчается успехом, то Национальное собрание будет распущено силой закона.
Напомним, что роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов является частью программы правительства Пашиняна.
С целью достижения досрочных парламентских выборов Пашинян ушел в отставку с поста премьер-министра 16 октября.
В случае роспуска парламента досрочные выборы можно будет провести уже в первой половине декабря.
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