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Экономика

Правительство и «Валлекс» пытаются найти промежуточные решения

Выбросы медеплавильного завод в Алаверди, сентябрь 2018 г․

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Переговоры между правительством Армении и президентом группы компаний «Валлекс», владеющей медеплавильным заводом в Алаверди, Валерием Меджлумяном пока не завершены. Стороны пытаются найти промежуточные решения, чтобы завод продолжал работать и более 500 сотрудников завода не стали безработными до тех пор, пока не будет построен новый завод с современными технологиями. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь исполняющего обязанности вице-премьера Тиграна Авиняна Ваан Унанян.

Медеплавильный завод, который в конце прошлой недели прекратил работу, заложен в российском банке ВТБ, и изначально компания заявила, что, возможно, завод перейдет в собственность банка. И сегодня директор завода заявляет, что эта опасность все еще остается, учитывая что всего полтора месяца назад принадлежащий группе «Валлекс» Техутский рудник перешел в собственность банка ВТБ за крупные долги.

В настоящее время ведутся переговоры между «Валлекс» и банком ВТБ, и, по заверению пресс-секретаря и. о. вице-премьера, правительство взяло на себя роль посредника в этих переговорах. «Мы пытаемся сделать так, чтобы по возможности сблизить позиции сторон», - сказал Радио Азатутюн Ваан Унанян.

Еще в начале этого месяца компания выдвинула правительству требования, потребовав отменить штраф в размере 387 млн драмов, наложенный на нее инспекционным органом за нарушение экологических норм, а также в 7 раз повысить предельно допустимые нормы выбросов.

«Мы думаем о составлении графика, который позволит свести выбросы к минимуму», - сказал Унанян.

После наложения штрафа компании было дано время до конца декабря на сокращение выбросов. Между тем, руководство медеплавильного завода заявляет, что у них нет технических возможностей сократить выбросы.

Руководство компании, уже на протяжении 20 лет производящей черную медь с использованием старых технологий, не скрывает, что за прошедшие годы не вкладывалось серьезных инвестиций в модернизацию производства.

Пресс-секретарь Тиграна Авиняна Ваан Унанян отметил также, что правительство работает над тем, чтобы привлечь в Алаверди новые инвестиции и реализовать новые программы, чтобы создать для общины новые возможности. «Это ненормально, это противоречит цели устойчивого развития, когда община зависит от работы одного завода», - сказал Ваан Унанян.

Представители правительства не указывают точного срока, когда будут найдены окончательные решения, но уверяют, что «прилагают максимальные усилия для нахождения решений как можно скорее».

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