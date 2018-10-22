Достигнута договоренность о том, что в течение года Алавердский медеплавильный завод не закроется

На состоявшейся сегодня встрече исполняющего обязанности вице-премьера Тиграна Авиняна с президентом группы компаний «Валлекс» Валерием Меджумяном была достигнута договоренность о том, что в течение предстоящего года медеплавильный завод в Алаверди не закроется. Другие подробности пока не сообщаются.

После проходивших на прошлой неделе переговоров с членами правительства три дня назад эксплуатирующая завод компания «Эй-Си-Пи» решила прекратить работу завода, на котором трудятся более 600 работников, и заявила, что в сложившихся условиях она не может продолжать свою деятельность.

Медеплавильный завод заложен в российском банке ВТБ, и изначально компания заявила, что, возможно, завод перейдет в собственность банка.

Сегодня директор завода Лусине Медждумян в интервью местной телекомпании «Угол плюс три» заявила, что опасность все еще остается, учитывая что всего полтора месяца назад принадлежащий группе «Валлекс» Техутский рудник перешел в собственность банка ВТБ за крупные долги.

Еще в начале этого месяца компания выдвинула правительству требования, потребовав отменить штраф в размере 387 млн драмов, наложенный на нее инспекционным органом за нарушение экологических норм, а также в 7 раз повысить предельно допустимые нормы выбросов. Компания заявила, что на данный момент у нее нет технической возможности сократить выбросы. Руководство компании, уже на протяжении 20 лет производящей черную медь с использованием старых технологий, не скрывает, что за прошедшие годы не вкладывалось серьезных инвестиций в модернизацию производства.

Компания также потребовала от правительства вмешаться во взаимоотношения между заводом и банком ВТБ, а также предпринять законодательные изменения в пользу компании.