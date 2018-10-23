Сегодня истекает срок выдвижения кандидатов в премьер-министры

Сегодня вечером истекает срок выдвижения кандидатов на должность премьер-министра парламентскими силами.

Отметим, что фракция блока «Елк» не исключила, что может выдвинуть кандидата.

Лена Назарян сегодня сообщила Радио Азатутюн, что чуть позже блок выступит с заявлением.

Согласно принятой в 2015 году Конституции, в случае отставки премьер-министра в 7-дневный срок фракции Национального собрания имеют право выдвигать кандидатов в премьер-министры. Выборы премьер-министра проводятся поименным голосованием среди членов Национального собрания. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа депутатов. Если никто из кандидатов не был избран на должность премьер-министра, через семь дней после голосования проводятся повторные выборы. Принимать участие в них имеют кандидаты, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если после проведения второго тура голосования премьер-министр так и не был избран, согласно закону, законодательный орган автоматически распускается и назначаются досрочные выборы в парламент.

До сих пор неясно, какой вариант будет выбран: выдвинет Никол Пашинян свою кандидатуру или нет, необходимо ли голосование, как это отмечается в Конституции, а для этого - также выдвижение кандидата, чтобы имел место процесс роспуска парламента или нет. Мнения юристов в этом вопросе расходятся.

Председатель постоянной комиссии Национального собрания по государственно-правовым вопросам, один из авторов Конституции Геворк Костанян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что, по его мнению, даже если кандидат в премьер-министры не будет выдвинут и даже если голосование не состоится, по истечении двухнедельного срока парламент должен быть распущен.