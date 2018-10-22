Даже если кандидат в премьер-министры не будет выдвинут, паралмент должен быть распущен – Костанян

Завтра вечером истекает срок выдвижения кандидатов на должность премьер-министра парламентскими силами. На данный момент кандидаты не выдвинуты.

Однако в настоящее время главная проблема заключается в том, обязательно ли, согласно Конституции, выдвижение кандидата с тем, чтобы в последующем премьер-министр дважды не был избран и парламент был распущен с целью проведения внеочередных парламентских выборов.

Согласно принятой в 2015 году Конституции, в случае отставки премьер-министра в 7-дневный срок фракции Национального собрания имеют право выдвигать кандидатов в премьер-министры. Выборы премьер-министра проводятся поименным голосованием среди членов Национального собрания. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа депутатов. Если никто из кандидатов не был избран на должность премьер-министра, через семь дней после голосования проводятся повторные выборы. Принимать участие в них имеют кандидаты, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если после проведения второго тура голосования премьер-министр так и не был избран, согласно закону, законодательный орган автоматически распускается и назначаются досрочные выборы в парламент.

До сих пор неясно, какой вариант будет выбран: выдвинет Никол Пашинян свою кандидатуру или нет. В конце концов, необходимо ли голосование, как это отмечается в Конституции, а для этого - также выдвижение кандидата, чтобы имел место процесс роспуска парламента или нет? Мнения юристов в этом вопросе расходятся.

Председатель постоянной комиссии Национального собрания по государственно-правовым вопросам, один из авторов Конституции Геворк Костанян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что, по его мнению, даже если кандидат в премьер-министры не будет выдвинут и даже если голосование не состоится, по истечении двухнедельного срока парламент должен быть распущен.

«В соответствующей конституционной норме написано, что через семь дней после голосования в случае неизбрания, то есть, логически получается, что должно быть голосование, то есть, по истечении первых семи дней должно состояться голосование, если голосованием премьер-министр не будет избран, затем будет второй срок. Но эта норма должна стать предметом содержательного обсуждения с точки зрения того, какова цель этой нормы. Цель этой нормы в том, чтобы страна больше 14 дней не оставалась без премьер-министра, - сказал Костанян и продолжил: - Теперь мы гипотетически представим ситуацию, когда ни одна из фракций не выдвигает кандидата. Вариант первый: что происходит? Конституционное регулирование в этом смысле нулевое. Вариант второй: представьте, что кандидат выдвигается, но нет кворума, как сегодня. Что происходит? И это, особенно в тех условиях, когда в парламенте нет большинства, может длиться бесконечно».

«То есть, по моему мнению, вопрос касается того, что хотя в конституционной норме написано «через семь дней после голосования», но, тем не менее, содержательное, системное толкование нормы должно привести к тому, что независимо от того, будет голосование или нет, будет кворум или нет, будет выдвижение или нет, истекло 14 дней – конец», - подчеркнул депутат.

На вопрос Радио Азатутюн, не считает ли он, что слово «голосование» может сыграть ключевую роль и, в конце концов, может выясниться, что роспуск парламента без голосования был антиконституционным, Геворк Костанян ответил: «Поэтому я сказал, что таково мое мнение, именно потому, что есть слово «голосование», я не отрицаю наличия слова «голосование», естественно, потому что невозможно это отрицать. Очень хорошо, голосования не было, но мы имеем еще три возможные ситуации: как я уже сказал, когда нет кворума, что теперь в этой стране вообще не будет премьер-министра, скажем, в течение двух лет?».

Отметим, что в парламентской фракции «Елк» также не знают, выдвинут ли кандидата в премьер-министры или нет. Член фракции Ален Симонян сказал, что у этого вопроса есть один ответ: «без комментариев». Глава фракции «Елк» Лена Назарян подчеркнула, что у них до завтра еще есть время, чтобы принять решение.

Добавим, что сегодня Никол Пашинян, говоря о роспуске парламента, отметил, что его отставка была единственным правильным вариантом. Он, конечно, не ответил на вопрос, собирается ли, в конце концов, выдвинуть свою кандидатуру или нет, однако не исключил, что могут быть заговоры со стороны других сил с целью срыва внеочередных выборов.

«Если вдруг кто-то попытается предпринять какой-либо заговор, хотя все фракции заявили, что они этого не сделают, но если вдруг это произойдет, слабые признаки чего принципиально можно наблюдать, опять-таки свое слово должен сказать народ. Я, конечно, снова тем же путем должен обратиться к вам и предложить, призвать, попросить, чтобы мы вновь собрались и сказали наше слово», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра.