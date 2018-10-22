Бесспорно, что официальные результаты выборов во всех местах отражают выбор граждан - Пашинян

Поражение кандидата в мэры от своей партии в областном центре Сюникской области, Капане, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не связывает со скандальным решением о назначении бывшего первого заместителя начальника Полиции Армении Унана Погосяна на должность губернатора Сюникской области.

«Мы, конечно, по опросам представляли ситуацию. Наоборот, во второй части избирательной кампании рейтинг нашего кандидата зафиксировал очень серьезный рост, но, к сожалению, мы не успели довести [дело] до конца», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Вчера, кандидат от партии Никола Пашиняна «Гражданский договор» Нарек Бабаян с разницей примерно в 2000 голосов проиграл беспартийному Геворку Парсяну.

«Во-первых, я хочу всех нас поздравить в связи с выборами в органы местного самоуправления. Конечно, мне очень жаль, что Нарек Бабаян потерпел поражение на выборах, мы потерпели поражение на выборах, но, с другой стороны, я рад, что мы сделали еще один шаг к констатации нашей приверженности ценностям бархатной революции», - добавил Никол Пашинян.

На замечание о том, что предыдущие власти всегда получали высокие должности в Сюнике, и. о. премьер-министра ответил: значит, победа революции очевидна.

Кандидат от партии «Гражданский договор» потерпел поражение также в общине Даларик Армавирской области. Главой села был избран беспартийный кандидат.

«Другие выиграли, но существенно не это, существенно то, что мы выполнили наше обязательство, и как я говорил ранее, так и теперь говорю, что результаты выборов в Республике Армения не будут фальсифицироваться. Бесспорно, что официальные результаты выборов во всех местах отражают выбор граждан», - подчеркнул Пашинян.

Отметим также

, что сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook Пашинян назвал беспрецедентным тот факт, что поддерживаемый властью кандидат не смог победить на выборах мэра. Еще одним историческим фактом Пашинян назвал избрание первой в истории независимой Армении женщины-мэра. Напомним, что в Эчмиадзине мэром была избрана Диана Гаспарян.

Никол Пашинян поздравил всех победителей.

21 октября выборы в ОМС прошли в 49 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областях страны. В частности, в четырех крупных городах - Раздане, Армавире, Эчмиадзине и Капане – состоялись выборы мэров. По предварительным данным, два кандидата, поддержанные партией Никола Пашиняна «Гражданский договор», победили в Эчмиадзине и Армавире. Поддержанный партией кандидат потерпел поражение в Капане.