Пашинян: «Мы рассчитываем на победу на парламентских выборах»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян сегодня в ходе брифинга с журналистами заявил, что рассчитывает на то, что на предстоящих парламентских выборах партия «Гражданский договор» однозначно одержит победу.

Около недели назад Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра с целью проведения внеочередных парламентских выборов. Ожидается, что выборы в Национальное собрание пройдут в декабре этого года.

«Естественно, мы рассчитываем на победу на парламентских выборах, на то, что мы однозначно одержим победу и народ даст нам вотум доверия, - заявил Пашинян и продолжил: - Но в целом, повторяю, мы сосредоточены не на собственной власти, а на власти народа. Мы говорили и говорим, что у нас в Армении нет власти, в Армении власть принадлежит народу».

На вопрос, сколько мест в новом парламенте получит «Гражданский договор», Пашинян сказал, что делать прогнозы слишком рано. «В любом случае, решение принимают избиратели. И я вновь повторяю: нашей задачей не было и не будет удержание власти, нашей задачей было, есть и будет сохранение власти народа», - заявил он.

Отвечая на вопрос одного из журналистов о том, считает ли он возможным, что некоторые бывшие чиновники снова пополнят ряды власти, и. о. премьер-министра сказал: «В списке могут быть люди, которые были связаны с Республиканской партией. К примеру, Феликс Цолакян был назначен министром. Это возможно, но я вновь повторяю, я надеюсь, что этот процесс, то, что мы делаем, при том, что велика вероятность того, что мы делаем это неидеально, но очень важно зафиксировать, что мы действительно ставим задачу объединить и попытаться не закрывать дорогу профессионалам».

Пашинян: Мы собираемся интенсифицировать наши контакты с США

На этой неделе ожидается визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Ереван. Сегодня в Ереване находится другой советник президента США, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. На прошлой неделе в Армении находился заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Еще раньше посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что в этом году Вашингтон на 14 млн долларов увеличил выделяемую Еревану помощь, а в будущем финансовом году администрация Трампа намерена увеличить помощь Армении на 20 млн долларов.

На вопрос Радио Азатутюн, ожидает ли он качественно новых отношений с Соединенными Штатами, и. о. премьер-министра ответил: «На практике вы видите, что практически со всеми нашими международными партнерами имеют место очень интенсивные контакты на высоком уровне. К сожалению, в случае с Соединенными Штатами, они были не так интенсивны до нынешнего времени, но я надеюсь, что во время предстоящих встреч они интенсифицируются. Хотя на прошлой неделе Ереван посетил заместитель помощника госсекретаря США, и у нас была очень важная и интересная дискуссия. Я сказал, что мы собираемся интенсифицировать наши контакты», - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра также затронул отношения с Россией: «С нашими партнерами, в том числе президентом России Владимиром Путиным, была сформирована атмосфера взаимного доверия. Это не означает, что у нас на все одинаковая точка зрения. Во всяком случае, это означает, что мы понимаем точки зрения друг друга и мы обоюдно уверены в том, что мы искренни».