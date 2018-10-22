Местные выборы: В 2-х из 4-х городов победили кандидаты от «Гражданского договора»

В воскресенье выборы в органы местного самоуправления прошли в 49 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областей. В 24 общинах выборы были очередными, а в 25 – внеочередными.

В 42-х из упомянутых общин избирались только главы общин, в 6 общинах – только члены советов старейшин, а в одной общине выборы главы общины и совета старейшин проводились одновременно.

По предварительным данным, в Армавире победил кандидат от партии «Гражданский договор» (ГД) Давид Худатян. В Эчмиадзине также победила кандидат от ГД, исполняющая обязанности мэра города Диана Гаспарян.

В Капане беспартийный Геворг Парсян победил кандидата от «Гражданского договора» Нарека Бабаяна. А на выборах мэра в Раздане победил сын председателя правления партии «Гражданский договор» Сасуна Микаеляна - Севак Микаелян, которого, однако, ГД не поддерживала.

По предварительным данным ЦИК, явка на выборах во всех общинах составила 43,28% - из имеющих право голоса 217 708 граждан на участки для голосования пришли 94 222.