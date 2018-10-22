Явка на выборах органов местного самоуправления составила 43,28%

Центральная избирательная комиссия Армении накануне вечером опубликовала предварительные данные об участии избирателей в выборах органов местного самоуправления в 49 общинах Армении.
Согласно этим данным, из имеющих право голоса 217 708 граждан на участки для голосования пришли 94 222, что составляет 43,28%.
В воскресенья выборы в органы местного самоуправления прошли в 49 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской и Тавушской областей. В 24 общинах выборы были очередными, а в 25 – внеочередными.
В 42-х из упомянутых общин избирались только главы общин, в 6 общинах – только члены советов старейшин, а в одной общине выборы главы общины и совета старейшин проводились одновременно.
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