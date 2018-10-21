Мэр Еревана Айк Марутян выступил с поздравительным посланием по случаю 2800-летия основания «Эребуни-Еревана», которое отмечается сегодня, 21 октября.

В послании, текст которого опубликован на сайте мэрии Еревана, говорится:

«Дорогие ереванцы, поздравляю вас по случаю 2800-летия основания Еревана. Это праздник не только для жителей Еревана, но и праздник для всех тех людей, которые любят Ереван и считают его родным городом, ведь Ереван является столицей армян мира. Желаю, чтобы наш город, несмотря на свой почтенный возраст, всегда был молодым и энергичным.

В эти дни я получаю поздравления из многих уголков мира, поздравляют вас, дорогие ереванцы. Хочу особо отметить, что сегодня с раннего утра начинаются наши праздничные мероприятия. В разных уголках Еревана будут проходить различные торжества, показ мод, концерты, велопробег, в котором и я также буду участвовать.

В течении всего дня я буду гулять по городу, встречаться с вами, будем поздравлять друг друга и вместе отмечать юбилей нашего города. Я убежден, что проведем незабываемый и насыщенный день. Вечером в 19:30 на площади Республики начнется главное мероприятие - праздничный гала-концерт, который, надеюсь, подарит вам положительные эмоции. Праздничный вечер будет насыщен ереванской музыкой и театральными постановками, представляющими историю Еревана и современную столицу. В завершение концертной программы будет праздничный фейерверк.

Еще раз, от всего сердца поздравляю вас, дорогие ереванцы, люблю вас и желаю всем нам праздничного настроения».