Стартовал рабочий визит Никола Пашиняна в Ливан: состоялась встреча и.о. премьер-министра Армения и президента Ливана

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня с рабочим визитом прибыл в Ливан.

Как сообщает пресс-служба и.о. премьер-министра, после церемонии встречи возглавляемая Николом Пашиняном делегация отправилась в резиденцию президента Ливана, где состоялась встреча исполняющего обязанности главы армянского правительства и президента Ливана.

Никол Пашинян поблагодарил президента Ливана Мишеля Ауна за теплый прием, отметив, что рад визиту в братскую страну - в Ливан. «Я благодарю Вас за ваше участие в саммите Франкофонии в Ереване на прошлой неделе и выступление с очень содержательной речью. Около месяца назад в Нью-Йорке у нас была возможность обменяться мнениями по армяно-ливанским многопрофильным отношениям. Сейчас у нас появилась новая возможность для диалога. После независимости Армении в 1991 году отношения между нашими странами, многовековые связи наших стран приобрели новое качество, характерное двум дружественным государствам и братским народам. Это нужно лучшим образом использовать для укрепления нашего партнерства и достижения наших общих целей», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении.

Мишель Аун приветствовал визит и.о. премьер-министра Армении в Ливан, подчеркнув, что он будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению традиционно дружественных отношений между двумя странами. Президент Ливана поздравил Никола Пашиняна с организацией и проведением 17-го саммита Международной организации Франкофонии в Ереване на высоком уровне.

Собеседники подчеркнули, что между Арменией и Ливаном существует политический диалог на высоком уровне, обусловленный историческими дружескими связями и ролью армянской общины Ливана. Никол Пашинян отметил, что армянский народ с благодарностью вспоминает теплое отношение ливанского народа к нашим соотечественникам, пережившим геноцид.

«Ливан - единственная в регионе страна, которая официально признала Геноцид армян, и это важно не только в плане сохранения исторической памяти, но и предотвращения новых геноцидов», - отметил Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра также подчеркнул, что Армения и армянский народ имеют особое отношение к дружественному Ливану и его народу, свидетельством чего является то, что из стран региона именно в Ливане находится католикосат Великого Дома Киликийской.

В свою очередь, президент Ливана высоко оценил роль армянской общины Ливана в политической, экономической, социальной, культурной, образовательной и спортивной жизни страны, а также в развитии дружбы и сотрудничества между двумя странами и народами.

Собеседники коснулись возможностей развития двусторонних торгово-экономических связей и придали важное значение активной работе в этом направлении. «Мы должны сделать так, чтобы двусторонние экономические связи соответствовали высокому уровню политических и человеческих отношений между нашими странами», - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра представил принятые правительством Армении шаги по борьбе с коррупцией, упрощению налоговых и таможенных процедур и формированию благоприятной инвестиционной среды. Президент Ливана выразил готовность поддержать шаги правительства двух государств по реализации совместных программ и инициатив.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами в международных структурах, международным и региональным проблемам.

Никол Пашинян приветствовал инициативу Ливана по созданию «Человеческой академии», о которой президент Аун объявил 21 сентября 2017 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Армения приветствует инициативу Ливана стать центром диалога между различными цивилизациями, религиями и расами, и готова поддержать его. Мы уверены, что усилия и накопленный Ливаном опыт мирного сосуществования разных религий и народов могут быть поучительными не только для отдельных стран, но и для всего региона», - сказал Никол Пашинян и выразил уверенность, что эта инициатива также будет представлять большой интерес для студентов Армении.

Президент Ливана поблагодарил премьер-министра Армении за участие страны в миротворческой миссии ЮНИФИЛ на юге Ливана. Подчеркнув, что Армения привержена своим международным обязательствам и придает важное значение осуществлению миротворческой миссии ООН в Ливане, Никол Пашинян выразил удовлетворение в связи с продлением Советом Безопасности ООН мандата на миротворческую миссию ЮНИФИЛ на один год.

В конце встречи исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сделал запись в Книге почетных гостей.