РПА примет участие в досрочных выборах, чтобы «ограничить политический аппетит власти» - Шармазанов

Пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА), вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что в РПА настроены участвовать в ожидающихся в декабре внеочередных парламентских выборах.

На вчерашнем заседании исполнительного органа РПА, которое провел лидер партии Серж Саргсян, этот вопрос обсуждался, пока что уточнена миссия бывшей власти в постреволюционном парламенте.

«В парламенте должна быть настоящая оппозиционная сила, которая будет ограничивать политический аппетит власти. И в этом смысле я считаю, что Республиканская партия должна участвовать в выборах и должна участвовать как оппозиционный политический блок и сила», - добавил Шармазанов.

У РПА, которая намерена ограничить аппетит власти, у самой аппетит немалый: она не собирается бороться за преодоление проходного порога. «Республиканская партия не собирается бороться за 2% или 5%, или за то, чтобы быть четвертой силой. Если Республиканская партия будет участвовать в выборах, она должна участвовать в качестве оппозиционной силы с серьезными амбициями», - сказал Шармазанов.

Спустя несколько месяцев после того, как РПА уступила власть по требованию народа, в партии, как отметил Шармазанов, не избегают встреч с избирателями лицом к лицу. По его словам, они собираются получить вотум доверия граждан именно своим пройденным путем и программами. «В прошлые годы мы были у власти. За свою политическую власть мы понесли политическую ответственность, лишившись власти. На политической арене нельзя руководствоваться опасениями и страхами, на политической арене следует руководствоваться программами», - сказал пресс-секретарь РПА.

Первая пятерка избирательного списка партии пока не оглашается. Неизвестно, возглавит ли список оппозиционной РПА Серж Саргсян, в прошлом считавшийся незаменимым лидером партии, а в случае, если возглавит, пойдет ли это на пользу РПА.

«Республиканская партия не обсуждала ни в каком формате имена и фамилии - кто и под каким номером должен быть в списке», - сказал Шармазанов.

В Республиканской партии, выходящей на борьбу против монополии власти, не обходят и вопрос рейтинга партии среди общественности.

Глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян не скрывает, что у них есть опасения: «Если вы ведете борьбу на политической арене, то должны быть и опасения, но не страх. Политическая сила не обязана быть властью, у нее на лбу не написано, что она должна находиться у власти или в парламенте».

С окончательным заявлением об участии в досрочных парламентских выборах РПА выступит на следующей неделе. Сначала они должны выразить свою позицию по проекту изменений в Избирательный кодекс, который будет обсуждаться на заседании НС в ходе четырехдневной сессии на следующей неделе.

День выборов также еще не окончательный. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян ранее заявил, что выборы пройдут 9-10 декабря.