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Политика

Ваграм Багдасарян считает «правильным», чтобы РПА участвовала в досрочных парламентских выборах

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Руководитель парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян считает, что участие бывшей правящей партии во внеочередных парламентских выборах было бы «правильным».

«Мне кажется, что правильно участвовать, и для этого нужны серьезные подходы, нужно серьезно оценить ресурсы. Я не хочу принимать единоличное решение, просто есть мнения, и основное мнение - это участие», - сказал Багдасарян в беседе с Радио Азатутюн.

На вопрос, важен ли рейтинг Республиканской партии, учитывая отношение общественности к бывшей правящей партии, глава парламентской фракции РПА ответил так: «Я же говорю, что нужно оценить ресурсы, а также рейтинг, поэтому мы не спешим делать заявление, у нас есть время, мы по этому поводу сделаем заявление».

Фактически, по словам Багдасаряна, РПА «настроена» на участие в выборах. Что касается того, кто может возглавить список партии в случае ее участия, у Ваграма Багдасаряна пока нет ответа на этот вопрос. «Вы задаете вопросы, ответов на которые пока не существует», - отметил он.

На вопрос, есть ли в партии беспокойство по поводу того, что она может не пройти в следующий парламент, глава фракции РПА ответил так: «Если вы ведете борьбу на политической арене, то должны быть и опасения, но не страх. Политическая сила не обязана быть властью, у нее на лбу не написано, что она должна находиться у власти или в парламенте, она может оказываться в разных местах».

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