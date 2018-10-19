Помощник Сасуна Микаеляна подал в прокуратуру сообщение в связи с беседой с директором школы в Раздане от его имени

Помощник депутата Национального собрания Армении Сасуна Микаеляна подал в прокуратурй сообщение о преступлении в связи с беседой с директором школы №5 города Раздан от его имени.

Сайт FIP.am вчера опубликовал аудиозапись телефонного разговора, согласно которой директор школы №5 города Раздан Тигран Баклачян выражает готовность обеспечить присутствие 100 человек, в том числе школьников, на предвыборном митинге члена партии «Гражданский договор» Севака Микаеляна, который приходится сыном депутату парламентской фракции «Елк» Сасуну Микаеляну. Журналист сайта при этом представляется как помощник депутата НС Сасуна Микаеляна.

Директор школы, который на секретно сделанной аудиозаписи телефонного разговора выражает готовность использовать административный ресурс в пользу кандидата в мэры города Раздан Севака Микаеляна, в беседе с Радио Азатутюн заявил, что думал, что звонивший является одним из его друзей, и ответил так в шутку.

Тигран Баклачян назвал телефонный звонок провокацией и подчеркнул, что есть указание не вмешиваться в эти выборы.

«Мне показалось, что один из моих друзей предпринял злую шутку, и я дал несерьезный ответ», - заявил директор.

На замечание Радио Азатутюн о том, что, судя по аудиозаписи, был довольно долгий и серьезный разговор, директор школы №5 ответил: «Вообще ничего подобного не было, никто из членов коллектива не обращался с этим вопросом, вопрос закрыт. Мы получили указание от губернатора на этот раз вообще не вмешиваться в выборы».

В ответ на наш уточняющий вопрос, значит ли это, что в прошлые разы были указания «вмешиваться», Тигран Баклачян сказал: «Нет, не цепляйтесь к словам. Сейчас мы получили конкретное указание: школа аполитична, мы вообще не проводили обсуждений в школе».

За два дня до голосования обнародование подобной аудиозаписи в предвыборном штабе Севака Микаеляна считают попыткой бросить тень на выборы мэра Раздана. Севак Микаелян, кстати, будучи руководителем областной структуры партии «Гражданский договор», является кандидатом-самовыдвиженцем, не имея поддержки партии.

«Очень хорошо, я очень рад, что не поддерживают. Так я более свободен», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Микаелян.

Сын депутата парламентской фракции «Елк» Сасуна Микаеляна не указывает причину, по которой партия, членами которой являются он и его отец, не поддерживает его, однако, по словам кандидата в мэры, предвыборная борьба так пройдет более справедливо.

Между тем, исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на днях объяснил, почему, в отличие от Эчмиадзина, Армавира и Капана, они не поддерживают своего однопартийца в Раздане. «Естественно, мы очень любим и уважаем и Сасуна Микаеляна, и Севака Микаеляна. Мы просто считаем, что это не очень хорошая традиция, когда в политических процессах существуют семейные традиции, особенно на этом этапе», - сказал Пашинян.

Севак Микаелян не согласен с Пашиняном. Он утверждает, что их семья всегда боролась. Севак Микаелян подчеркнул, что он не обиделся на то, что партия его не поддержала, а на вопрос о возможности выхода из «Гражданского договора» сначала ответил: «время покажет», а затем заверил: «я не выйду из партии».

Кандидат уверяет, что тот факт, что он приходится сыном Сасуну Микаеляну, не является фактором для жителей Раздана. Однако граждане, участвовавшие в опросе Радио Азатутюн на улицах города, выражали свои симпатии Севаку Микаеляну и в обязательном порядке упоминали имя его отца, Сасуна Микаеляна.

Вторым кандидатом, борющимся за пост мэра Раздана, является беспартийный Левон Степанян.

Сегодня последний день избирательной кампании. Выборы состоятся в воскресенье, 21 октября.