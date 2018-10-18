Система государственного управления никоим образом не должна быть вовлечена в избирательные процессы - Никол Пашинян

Система государственного управления никоим образом не должна быть вовлечена в избирательные процессы, сегодня на заседании правительства заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, выразив надежду, что этот избирательный период система государственного управления использует более эффективно - с конструктивными целями.

«Политическая ситуация, понятным образом, оказывает определенное влияние на работу и настроения, и я хочу надеяться, что за этот период правительство не изменит логику своей работы, а наоборот, наша работа должна стать более интенсивной и эффективной, потому что, да, мы вступим в предвыборный этап, но, с другой стороны, это время нужно использовать эффективно, также для того, чтобы достичь более эффективного уровня организации будущих работ, - сказал Пашинян и продолжил: - Также следует воспользоваться тем, что система государственного управления не должна никоим образом быть вовлеченной в избирательные процессы, это очень хороший период времени для работы в наиболее спокойных условиях, и я надеюсь, что та часть нашего правительства и системы государственного управления, которая не политизирована и не должна быть политизированной, использует это время вот с такими конструктивными целями».

16 октября Никол Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра.

Согласно принятой в 2015 году Конституции, в случае отставки премьер-министра после принятия отставки правительства в 7-дневный срок фракции Национального собрания имеют право выдвигать кандидатов в премьер-министры. Выборы премьер-министра проводятся поименным голосованием среди членов Национального собрания. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа депутатов.

Если никто из кандидатов не был избран на должность премьер-министра, через семь дней после голосования проводятся повторные выборы. Принимать участие в них имеют кандидаты, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов.

Если после проведения второго тура голосования премьер-министр так и не был избран, согласно закону, законодательный орган автоматически распускается и назначаются досрочные выборы в парламент.

Ранее в интервью France24 премьер-министр сказал, что внеочередные парламентские выборы должны состояться 9-10 декабря.