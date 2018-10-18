Азербайджан собирается внести в «черный список» трех журналистов, посетивших Карабах в дни саммита Франкофонии

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что собирается внести в список нежелательных лиц трех французских журналистов, посетивших Нагорный Карабах в дни проходившего в Армении саммита Франкофонии.

«В преддверии саммита Армения организовала визиты ряда журналистов на оккупированные территории Азербайджана. Жан Кушнер, Франсуа Дост и Хадиджа Ридуа, которые посетили Нагорный Карабах, будут внесены в список нежелательных лиц МИД Азербайджана», - говорится в сообщении азербайджанского ведомства.

Ранее МИД Азербайджана внес в «черный список» писательницу Людмилу Улицкую, учредителя благотворительного фонда «Вера» Нюту Федермессер и заместителя председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлану Журову, которые посетили Карабах в рамках проекта «Женщины за мир» и по приглашению жены премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян.