Анна Акопян: Перед материнской вселенской любовью расплавятся все патроны на свете

«Я верю, что перед материнской вселенской любовью расплавятся все патроны на свете», - на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, которую посетила группа армянских и российских женщин, заявила супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян.

На супруге премьер-министра были надеты украшения, изготовленные из расплавленных патронов.

«Все женщины, которые присоединятся к кампании мира, получат такие украшения, - сказала Анна Акопян. - Это означает, что чем больше женщин присоединятся к кампании, тем больше патронов исчезнут в мире, потеряют свое первоначальное назначение и станут просто украшениями. А это, в свою очередь, означает, что столько жизней удастся спасти».

Акопян обратилась ко всем принимающим политические решения сторонам с призывом прекратить карабахский конфликт и спасти жизни армянских и азербайджанских молодых людей.

Автор инициативы еще раз призвала азербайджанских матерей присоединиться к их кампании по прекращению длящегося уже 30 лет конфликта.

Она выразила недоумение в связи с тем, что за прошедшие месяцы они не получили из Азербайджана никакого отклика. «Отклики, получаемые из Азербайджана, свидетельствуют о том, что они просто с недоверием относятся к этой инициативе, ищут под ней различные политические подтексты и не только не присоединяются к этому призыву, но и пытаются удержать от этого остальных».

По ее словам, по ту сторону границы опасаются, что визит влиятельных, многоуважаемых женщин на эту сторону границы означает их поддержку позиции армянской стороны. «Я хочу еще раз подчеркнуть, что инициатива «Женщины за мир» не имеет своей целью вмешательство в содержательную сторону вопроса, ее целью является исключительно защита молодых жизней как армянских, так и азербайджанских солдат», - заявила Акопян.

Вместе с Анной Акопян линию соприкосновения посетили также супруги президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна и министра обороны НК Левона Мнацаканяна. К начавшейся еще летом кампании «Женщины за мир» присоединились многие женщины из разных стран.

Присоединившаяся к инициативе председатель российской партии «Женский диалог» Елена Семерикова рассказала, что в 1989 году, в начале карабахского движения, она жила в Нагорном Карабахе вместе со своим мужем-военнослужащим.

Не сумев сдержать слезы, она вспомнила, что и она, как и многие другие, вынужденно уехала из Карабаха с малолетними детьми. «У меня было двое маленьких детей. Под сердцем я носила третьего ребенка. Вокруг было столько ненависти, я не знала, будет ли дана жизнь этому ребенку, потому что я подвергалась всяким пыткам. Я не могла покинуть территорию Нагорного Карабаха».

Российский политический деятель подчеркнула, что в первую очередь как женщина и мать сочла своим долгом присоединиться к кампании мира с надеждой спасти жизнь хотя бы одного человека.

Он обратилась к госпоже Алиевой: «Ведь она тоже мать и прекрасная бабушка, но она еще и политик, мудрый, ответственный политик. Мы еще раз повторяем: неважно, кто здесь прав, кто виноват. Но сегодня мы должны спасти каждую человеческую жизнь».

Депутат от имеющей большинство в российском парламенте партии «Единая Россия» Светлана Журова ответила на обвинения в том, что призывами к миру они не хотят защитить свою страну и честь страны.

«Нет, мы хотим, но не такой ценой», - сказала российский депутат.

На линию соприкосновения конфликтующих сторон приехала также известная российская писательница и общественный деятель Людмила Улицкая. Она также испытала боль от увиденных по пути на границу разрушенных населенных пунктов: «Пока я ехала сюда, у меня было чувство вины. Как так получилось, что мы это допустили? Как так происходит, что наши девочки не выйдут замуж за тех мальчиков, которые здесь уже погибли, и это общее преступление. Возможно, больше преступление политиков. Но та агрессия, которая скопилась в наших сердцах, каждый из нас должен бороться с ней».

Армянские и российские женщины пожелали стоявшим рядом с ними солдатам выжить и чтобы никогда в жизни их дети больше не надевали «эту защитную, но ужасную одежду».

Российские женщины-деятели отметили, что с тем же посланием готовы прийти и на границу со стороны Азербайджана. Они подчеркнули, что этот визит не означает поддержки какой-либо из сторон конфликта.

Отметим, что несколько дней назад Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к властям России с просьбой не допустить визита российских деятелей в Нагорный Карабах.