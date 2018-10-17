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Политика

22 октября будет созвано внеочередное заседание Национального собрания

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По инициативе правительства Армении 22 октября в 11:00 состоится внеочередное заседание Национального собрания.

В ходе заседания будут обсуждаться вопросы, касающиеся поправок к Избирательному кодексу, а также поправки к конституционному закону о референдуме.

16 октября правительство предложило Национальному собранию провести внеочередное заседания 22 октября для обсуждения пакета реформ Избирательного кодекса. В тот же день правительство одобрило пакет реформ Избирательного кодекса.

Являющийся основным докладчиком глава Минюста Артак Зейналян отметил, что важнейшей целью пакета реформ является становление демократического избирательного института в Армении.

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