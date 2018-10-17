Пашинян не думает, что его коллеги по блоку «Елк» войдут в блок «Мой шаг»

Выдвижение в течение 14 дней, по крайней мере в первом туре, в качестве кандидата в премьер-министры с тем, чтобы не быть избранным, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает не политическим, а правовым вопросом.

«На самом деле это не политический вопрос. Это правовой вопрос. Имеют место дискуссии юристов. Честно говоря, в результате обсуждений во второй половине дня более веским оказалось мнение о том, что такое толкование в связи с необходимостью выдвижения является неверным. Так что, это юридический вопрос», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн пояснил Никол Пашинян и добавил: - Это чисто юридический вопрос. Я просто не захотел, чтобы нюанс был проигнорирован. Также в тот момент я заявил об этом, чтобы те юристы, которые до сих пор не были вовлечены в эту дискуссию, также высказали свою точку зрения, чтобы все было точно на 100 процентов. Но я говорю: вчера было обсуждение, и большинство присутствовавших авторитетных юристов сказали, что необходимости в этом нет, но были также юристы, которые говорили, что в любом случае правильным является этот сценарий. Я имею в виду, что здесь политического вопроса нет, чтобы говорить, что наша политическая позиция такова, это вопрос юристов. Правда, в конце в результате дискуссий будет принято политическое решение, однако вопрос не имеет политического подтекста».

Чтобы довести до конца произошедшую в мае революцию, правительство Пашиняна, как и обещало, хочет распустить Национальное собрание и провести внеочередные выборы в декабре этого года. Никол Пашинян вчера подал в отставку. Если парламент два раза подряд не изберет нового премьер-министра, то силой закона он будет распущен.

Данная статья Конституции вызвала разночтения среди юристов. Часть из них считает, что нужно не два раза подряд не выдвигать кандидата в премьер-министры, а применить вариант выдвижения, но неизбрания.

Вчера на встрече с фракцией «Елк» Никол Пашинян также не исключил, что, возможно, таким вариантом они достигнут роспуска парламента.

«Велика вероятность, и таков совет юристов, что в течение этих 14 дней, по крайней мере, в первом туре, я буду выдвинут кандидатом на пост премьер-министра, чтобы процесс полностью соответствовал букве и духу закона, конечно же, с той презумпцией, что я не буду избран. И я также хотел бы обсудить этот вопрос, чтобы заранее были достигнуты договоренности и, конечно же, хотел бы обсудить текущую политическую ситуацию», - сказал премьер.

«Мы будем участвовать в выборах в одиночку, либо если в блоке, то в формате блока «Мой шаг»»

Обращаясь к вопросу о том, как партия «Гражданский договор» собирается участвовать в выборах – в составе блока или в одиночку, и. о. премьер-министра ответил: «Мы будем участвовать в выборах в одиночку либо если в блоке, то в формате блока «Мой шаг». Окончательное решение пока не принято, хотя еще во время выборов мэра, кажется, было принято решение о том, что должен быть блок «Мой шаг»».

На вопрос, войдут ли в этот блок его коллеги по блоку «Елк», Пашинян ответил: «Не думаю, потому что, как я сказал, будет формат выборов в Совет старейшин Еревана».