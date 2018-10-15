Ричард Миллз: Будущее демократии в Армении блестящее

Посол США в Армении Ричард Миллз, завершающий свою дипломатическую миссию в Армении, убежден, что «будущее демократии в Армении блестящее».

В эксклюзивном интервью Радио Азатутюн Миллз, который более трех с половиной лет представлял в Армении официальный Вашингтон, подчеркнул: «Армянский народ целенаправленно продолжает идти вперед».

«Я оптимистичен в отношении будущего демократии в Армении, потому что знаю, чего хочет армянский народ. В течение последних 25 лет внимательно следя за Арменией, я понял, что никогда вы не сможете идти против армянского народа. Армяне знают, чего хотят, и достигнут этой цели. Поэтому я уверен, что будущее демократии здесь блестящее», - сказал посол.

По словам Миллза, то, что произошло в апреле-мае этого года, показало, что армянский народ хочет иметь новое общество: «То, что мы увидели в апреле-мае этого года, - это были процессы, возглавляемые армянами, когда армянский народ воодушевляющим образом посредством мирного протеста выразил свое недовольство. Армяне хотели видеть новое общество, хотели видеть такую политическую волю, которая решит проблемы. Честно скажу, меня спрашивали: когда в Гюмри началось движение, видел ли я, чего оно достигнет. Мой ответ – нет».