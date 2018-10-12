«Нужно констатировать, что итоги саммита являются позитивными для нашей страны» - Пашинян

Завершился проходивший в Ереване в течение двух дней 17-й саммит Международной организации Франкофонии (МОФ). По итогам саммита принят документ под названием «Ереванское заявление», содержание которого пока не публикуется, лишь известно, что в нем есть формулировка о карабахском конфликте.

Напомним, что саммит Франкофонии в предыдущие годы также обращался к карабахскому конфликту, подчеркивая, что конфликт должен быть урегулирован при посреднических усилиях сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На саммите новым генеральным секретарем МОФ была избрана министр иностранных дел Руанды Луиз Мушикивабо. Также решено, что следующий саммит будет проведен в Тунисе через два года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон завершил свой визит в Армению. Простившись с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, он направился в аэропорт «Звартноц».

На пресс-конференции по итогам саммита министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с удовлетворением говорил об итогах мероприятия.

«Я особенно рад качеству обмена мнениями и конструктивному диалогу, который у нас состоялся на предложенную Арменией тему «Жить вместе». Приняв Ереванскую декларацию и франкофонный призыв «Жить вместе», мы разработали «дорожную карту», в которой изложены те цели, которые мы поставили, чтобы ответить на основные вызовы, стоящие перед нашими обществами», - сегодня сказал Мнацаканян, отметив, что на этом пути карта будет направлять деятельность организации в ближайшие годы.

««Дорожная карта» подтверждает основополагающие ценности Франкофонии и ее приверженность миру, демократии, правам человека, равноправию между мужчинами и женщинами, ее приверженность образованию и культурно-языковому многообразию», - добавил глава МИД Армении.

Отметим, что в рамках саммита в Армению прибыли руководители примерно четырех десятков стран. В целом, в Международную организацию Франкофонии входят порядка 90 государств, и почти все они были представлены на ереванском саммите высокопоставленными делегациями.

«Нужно констатировать, что итоги саммита являются позитивными для нашей страны. И мы однозначно можем сказать, что данное мероприятие, ставшее самым крупным международным событием в нашей стране после обретения независимости, послужило повышению международного авторитета Армении, а также укреплению и повышению авторитета Международной организации Франкофонии», - после закрытия саммита в прямом эфире на своей странице в Facebook сказал Никол Пашинян, поблагодарив всех, кто участвовал в организационных работах.

Продолжается визит премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Армению. Его визит можно считать историческим, поскольку с момента обретения Арменией независимости премьер-министр Канады впервые посещает Армению.

Отметим, что Трюдо в 13-летнем возрасте в середине 1980-х годов уже был в Армении вместе со своим отцом, тогда уже бывшим премьер-министром Канады.

Премьер-министра Канады сегодня в резиденции на Баграмяна 26 принял премьер-министр Армении Никол Пашинян. Состоялась официальная церемония приветствия, после чего прошла встреча премьер-министров двух стран в узком составе.

Канадский премьер завтра посетит мемориальный комплекс жертвам Геноцида армян Цицернакаберд.