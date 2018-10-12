«Я приехал в Армению также для того, чтобы показать готовность своей страны содействовать развитию Армении» - премьер-министр Канады

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня находящегося в Армении с официальным визитом премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Состоялась официальная церемония приветствия, после чего состоялась встреча премьер-министров двух стран в узком составе.

«Вы первый премьер-министр Канады, который c официальным визитом посещает Республику Армения, и мы имеем дело с исторической возможностью. Я думаю, Вы уже почувствовали, что в нашей стране есть огромная симпатия и позитивное отношение к Вашей стране и лично к Вам. И я надеюсь, что те отношения, которые уже установлены, помогут вывести и без того очень теплые отношения между нашими странами на новый уровень. Еще раз приветствую Вас и рад видеть Вас в Армении», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем слове сказал: «Для меня, по меньшей мере, большая честь находиться в Армении. Думаю, Вы знаете, что много лет назад я уже имел честь посетить Армению вместе со своим отцом во время летних каникул. В то время он уже не был премьер-министром, так что я первый премьер-министр Канады, посещающий Армению с официальным визитом. Но даже тогда я уже почувствовал дружбу между армянами и канадцами, и, по крайней мере, тот прием, которого я удостоился в Армении сегодня и в предыдущие дни, является чудесным. Находиться здесь – это честь. Благодарю вас».

Пашинян подарил Трюдо армянский перевод книги последнего «Общий знаменатель», отметив, что перевод книги на армянский – еще одно доказательство особенного отношения к канадскому премьеру со стороны граждан Армении.

Джастин Трюдо поблагодарил за книгу, признавшись, что не знал об армянском переводе книги и очень раз этому.

Собеседники обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе внутриполитические изменения в Армении.

Трюдо подчеркнул, что когда во всем мире происходили процессы, угрожающие демократии, Армения послужила примером демократических изменений для всего мира.

По словам канадского премьера, его визит в Армению, помимо прочего, свидетельствует о готовности его страны содействовать развитию Армении.

«Демократические процессы в Армении делают честь не только армянам, но и всему миру», - подчеркнул Джастин Трюдо.

Он добавил, что Канада готова помочь Армении в экономическом развитии, привлечении инвестиций, улучшении инфраструктур и в других направлениях.

Говоря об экономическом развитии страны, премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что целью правительства является изменение структуры экономики - превращение Армении в технологическую страну, и выразил уверенность в том, что для этого есть необходимый потенциал.

Армянский премьер добавил, что правительство Армении добилось серьезных успехов в преодолении коррупции, и выразил убежденность в том, что это будет способствовать улучшению бизнес-среды и экономическому прогрессу.

Никол Пашинян и Джастин Трюдо затронули и другие вопросы, касающиеся развития армяно-канадского сотрудничества в различных сферах.