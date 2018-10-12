ППА «однозначно будет участвовать» в выборах, в АРФД «настроены» участвовать

Партия «Процветающая Армения» (ППА) однозначно будет участвовать в предстоящих внеочередных парламентских выборах. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сказала генеральный секретарь партии, депутат НС Наира Зограбян, подчеркнув, что они неоднократно заявляли, что сложившаяся нестандартная политическая ситуация должна быть разрешена путем досрочных парламентских выборов.

«Однозначно, «Процветающая Армения» будет участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах, уже наши территориальные структуры, как в регионах, так и в Ереване, получили от Гагика Царукяна четкие инструкции перейти к организационным работам, инструкции даны, и я как генеральный секретарь партии говорю, что мы уже начали вместе с нашими территориальными структурами работать по конкретным инструкциям для подготовки к предстоящим парламентским выборам», - сказала Зограбян.

​По словам генерального секретаря ППА, для них есть несколько процедурных вопросов, среди которых принятие нового Избирательного кодекса и исключение повторного голосования.

Отметим, что до подписания меморандума между премьер-министром Николом Пашиняном и лидером ППА Гагиком Царукяном депутаты от ППА высказывались против намерения Пашиняна провести досрочные выборы в декабре, подчеркивая, что закрепленные в программе правительства положения, в частности, касающиеся изменения Избирательного кодекса, не были реализованы. Однако генсек ППА сегодня выразила надежду, что до ноября они будут реализованы.

«Если будет составлен четкий график, то можно будет решить вопросы в течение ноября, парламент примет новый Избирательный кодекс, я надеюсь, что примет, и уже в соответствии с четким графиком ППА будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, будь то 9-го, 10-го или 16 декабря, мы готовы», - сказала Наира Зограбян.

На вопрос в каком формате возглавляемая Гагиком Царукяном партия «Процветающая Армения» примет участие в досрочных парламентских выборах – в одиночку или в составе блока, генсек партии ответила, что по этому вопросу в политсовете партии в ближайшее время состоятся обсуждения.

Интересно, что в АРФ «Дашнакцутюн» решение пока не принято, но в партии настроены участвовать в предстоящих в декабре выборах. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал представитель Верховного органа АРФД Арсен Амбарцумян, подчеркнув, что они всегда готовы участвовать.

«Настрой [на участие] позитивный. Мы всегда готовы участвовать», - сказал Амбарцумян.

Однако, по словам представителя Верховного органа АРФД, проблема заключается в том, что до начала декабря необходимо принять новый Избирательный кодекс и обеспечить соответствующие процедуры.

Амбарцумян выразил надежду, что в результате сотрудничества политических сил станет возможно в сжатые сроки реализовать закрепленные в программе правительства договоренности.

Отметим, что в отличие от Гагика Царукяна АРФ «Дашнакцутюн» не подписывала с Николом Пашиняном меморандума об отказе от выдвижения своего кандидата и поддержки какого-либо другого кандидата в премьер-министры в случае отставки Пашиняна с целью роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что АРФД выдвинет другого кандидата или этот вопрос уже закрыт, Арсен Амбарцумян сказал, что они не видят необходимости подписывать соглашение, меморандум или какой-либо другой документ.

«Взаимное доверие между политическими силами гораздо важнее, чем подписание любого документа или заявления», - в беседе с Радио Азатутюн отметил Амбарцумян.

На вопрос, заверили ли они Пашиняна устно в том, что не намерены выдвигать своего кандидата, представитель Верховного органа АРФД ответил, что «нет необходимости в заверениях, поскольку вопрос о подобном намерении вообще не стоял».

Добавим, что до сих пор не ясно, будет ли участвовать в предстоящих в декабре досрочных выборах возглавляемая Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении. Партия по этому вопросу решение пока не приняла.