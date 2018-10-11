В рамках 17-го саммита Международной организации Франкофонии премьер-министр Никол Пашинян принял участие в пленарном заседании глав официальных делегаций стран Франкофонии, в ходе которого Мадагаскар передал Армении председательство на саммите Международной организации Франкофонии.

В своем выступлении премьер-министр Пашинян, в частности, отметил: «Мы полностью осознаем степень ответственности, которую берет на себя Республика Армения в плане обеспечения этого председательства в течение следующих двух лет. Я хотел бы еще раз поблагодарить все страны-члены и правительства Франкофонии за доверие. Я также хочу выразить нашу благодарность и поздравить Республику Мадагаскар за важный вклад в развитие Франкофонии и за достижения, зафиксированные с момента проведения саммита в Антананариву».

«Столкнувшись со многими вызовами, стоящими перед нашими обществами, важно, чтобы мы объединились вокруг наших общечеловеческих ценностей, всегда уважали многообразие и способствовали обмену и солидарности между различными частями франкоязычной территории. В таких условиях лозунг «Жить вместе» может стать источником мира и процветания на франкоязычной территории. Это очень красивое стремление, для достижение которого нужно действовать в соответствии с принципами и ценностями, воплощенными в лозунге «Жить вместе» и отраженными в призыве, с которым мы должны выступить», - сказал премьер-министр.

«Столкнувшись с кризисом многосторонности, мы хотим также еще больше укрепить сотрудничество и обсуждения между франкоязычными региональными и субрегиональными организациями по вопросам, касающимся мира, безопасности, изменения климата, устойчивого развития или прав человека, поскольку это сотрудничество позволит уделять больше внимания этим вопросам, а Франкофонии удастся продолжать функционировать в качестве актора международных отношений. Именно это приглашение поразмыслить над отмеченными проблемами лежит в основе работы нашего саммита», - заявил Пашинян.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с избранием генерального секретаря МОФ, а также дальнейшей деятельностью организации, повышением эффективности сотрудничества между франкофонными странами и углублением диалога.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, Никол Пашинян сегодня также провел встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем и президентом Молдовы Игорем Додоном.