«Я никогда не даю подобных комментариев», - так ответил президент Франции Эмманюэль Макрон на вопрос Радио Азатутюн о том, какое впечатление на него произвел новый премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«У меня есть следующая точка зрения на политику: не нужно давать комментариев о своих впечатлениях, нужно действовать, работать, иметь видение и действовать в соответствии с этим видением», - сказал Макрон.

«Я очень счастлив, что нахожусь сегодня в Армении, на саммите Франкофонии. Я считаю, что это очень важное событие для Армении, впервые здесь проводится подобное мероприятие. Утром я уже говорил о его значении... И сейчас я очень счастлив, что мы побывали в центре Шарля Азнавура, это дань уважения ему», - сказал президент Франции.