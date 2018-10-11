Сегодня в Ереване собралась большая семья, семья планетарного масштаба - Макрон

Слово «Армения» вызывает очень нежные и волнительные чувства в душе французов, сегодня в своей речи на открытии 17-го саммита Международной организации Франкофонии в Ереване сказал президент Франции Эмманюэль Макрон, поблагодарив премьер-министра Армении Никола Пашиняна за прием и поздравив «с организацией саммита наилучшим образом».

«Сегодня в Ереване собралась большая семья, семья планетарного масштаба, охватывающая все материки. Сегодня все мы, будучи членами одной семьи, имеем разный цвет кожи, наши боги носят разные имена, некоторые из нас даже не верят в Бога. Мы живем в разных климатических условиях, поем разные песни, не похожие друг на друга. Наши истории проистекают из разных источников. У нас было и много ран, которые только-только начинают затягиваться», - заявил президент Франции.

«И тем не менее, вся эта разноликая семья едина, объединенная одним языком. И этот язык мы воспринимаем и выражаем всем нашим разнообразием, но при этом понимая друг друга. Этот язык не принадлежит кому-то одному из нас, он принадлежит всем. Этот язык сумел охватить мысли всех – Сенгора, ЮНЕСКО, Шарля Азнавура, Модиано. Наша связь выражается не только посредством этого языка, но и нашим видением мира. Наше видение ежедневно переосмысливается и обновляется. Все надежды, братство, мир, справедливость составляют краеугольные камни нашей организации», - сказал Макрон.

Подчеркнув, что это очень важный момент для Армении, президент Франции продолжил: «Вы знаете, какое место занимает ваша страна в сердцах французов. В Париже, Марселе, Лионе и везде – упоминание слова «Армения» вызывает нежные и волнительные чувства в душе французов. Армения для Франции и всего франкоязычного мира также символизировалась голосом, который недавно смолк, голосом гиганта песни, который пел о наших страданиях, о счастье и печалях, о нашем легком отношении к жизни. Он пел с присущей ему какой-то особой печалью, которая так свойственна людям, живущим вдали от родины. Все мы знаем, что этот певец, который представлял на всей планете франкоязычный мир, был армянином. Он защищал вашу страну и ее память, он способствовал солидарному порыву во всем мире, когда разрушительное землетрясение обрушилось на вашу страну, он научил нас любить ваш особый, храбрый, независимый народ, воздать ему должное, полностью признав ужасный геноцид, жертвой которого он стал. Еще долгое время, и это один из признаков человеческого гения, наши страны будут смотреть друг на друга сквозь призму того общего сокровища наших народов, которым был Шарль Азнавур».

Отметив, что сегодня во всем мире происходят громадные изменения, Макрон, в то же время, добавил, что мир сегодня переполняют ложь, пропаганда ненависти.

«Те каноны, вокруг которых мы объединялись последние десятилетия, больше не действуют. Достоинство человека, равенство между женщинами и мужчинами - все эти вопросы подвергаются нападкам на всех материках, - сказал Макрон и продолжил: - Что может сделать Франкофония при таком положении дел? То, что мы должны сделать, заключается в следующем: создать ситуацию, способную отрезвить всех».

По словам Макрона, Франкофония не должна быть трибуной, откуда раздаются пустые слова, а должна стать той площадкой, которая выразит объединенную трезвость.