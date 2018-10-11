«Мы должны продолжить прилагать все усилия для реализации нашего общего стремления к устойчивому человеческому развитию» - Пашинян

Для Армении большая честь, что организация этого саммита была доверена ей, заявил на открытии 17-го саммита Франкофонии в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что Армения в полной мере осознает возложенную на нее ответственность и желает, чтобы это событие осталось у всех в памяти как одно из исключительных моментов институциональной жизни организации, а также как важное проявление франкофонного общежития и солидарности.
Премьер-министр в своем выступлении отметил, что на саммите в Ереване будет затронут ряд вызовов, в том числе вопросы, касающиеся мира, демократии и стабильности, борьба против терроризма и климатических изменений или же проблема миграции, которые являются большими вызовами для планеты.
«Мы уверены, что решения этих общечеловеческие вызовов должны быть найдены на многосторонней площадке, поскольку только едиными и согласованными действиями, международным сотрудничеством можно зафиксировать успехи в указанных сферах», - сказал он.
Пашинян особо выделил конфликты и кризисы на территории Франкофонии, для решения которых организация прилагает большие усилия. «Они чаще всего сопровождаются серьезными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права. В то время, когда мы собираемся отметить 70-ю годовщину принятия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, наша обязанность - удвоить наши усилия по предотвращению новых геноцидов, военных преступлений и преступлений против человечности. Существование этих конфликтов также обязывает нас подтвердить свою приверженность мирному урегулированию конфликтов в рамках признанных международных форматов переговоров», - сказал премьер-министр.
По его словам, это относится и к карабахского конфликту, переговорный процесс по которому протекает в формате Минской группы ОБСЕ при сопредседательстве трех стран: Франции, США и России.
«Речь идет о продолжающемся уже десятилетия и принесшем много страданий конфликте. Противостояние привело к конфликту между защищающим более 25 лет свое право на самоопределение Нагорным Карабахом и отвергающим диалог с избранными представителями Нагорного Карабаха Азербайджаном. Мы убеждены, что Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в мирном переговорном процессе, и его статус должен определяться с учетом права народа Нагорного Карабаха на волеизъявление, имеющее юридически обязательную силу. В то же время, для Нагорного Карабаха ключевое значение имеет вопрос безопасности. Он так часто становился жертвой попрания его прав, дискриминации и зверств, что повторяющиеся попытки применения силы угрожают физическому существованию населения Нагорного Карабаха. Мы верим, что формирование способствующей миру атмосферы имеет ключевое значение для продвижения процесса урегулирования, и все наши усилия направлены на стимулирование принятия быстрых и всеобъемлющих соглашений о взаимном доверии, которые имеют жизненно важное значение для подготовки населения всех сторон конфликта к миру», - сказал Пашинян.
Отметим, что в начале своего выступления премьер-министр говорил о всемирно известном французском шансонье армянского происхождения Шарле Азнавуре.
Вместо того, чтобы почтить память Азнавура минутой молчания, армянский премьер попросил участников саммита теплыми аплодисментами приветствовать вечное присутствие легендарного шансонье.
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