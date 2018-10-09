Во избежание потрясений нужно прислушаться к голосу народа - Тачат Вардапетян

«Во избежание потрясений нужно прислушаться к голосу, требованиям народа». С таким заявлением сегодня выступил депутат от Республиканской партии Армении Тачат Вардапетян.

Вардапетян является одним из 14 депутатов, подписавших заявление о поддержке повестки премьер-министра Никола Пашиняна по проведению досрочных парламентских выборов в декабре. Позже, к заявлению присоединились еще двое депутатов-республиканцев.

«Я считаю это правильным, это требование народа, требование масс и моего земляческого союза, который объединяет тысячи армян. Моя позиция совпадает с их желанием, и во избежание потрясений мы должны прислушаться к голосу, требованию народа», - заявил депутат-республиканец, не исключив также, что выйдет из парламентской фракции бывшей правящей партии.