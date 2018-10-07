Супруга армянского премьера выступила с посланием мира на линии соприкосновения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана

Сегодня супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян, стоя рядом с военнослужащими на линии соприкосновения между вооруженными силами Нагорного Карабаха и Азербайджана, выступила с призывом к миру, направленному всем сторонам карабахского конфликта.

К инициативе Анны Акопян «Женщины за мир» также присоединились общественно-политические деятели, писатели, врачи, другие видные деятели из России.

Вместе с женщинами, которые привезли послание мира к линии соприкосновения, были также президент Карабаха Бако Саакян и министр обороны Карабаха Левон Мнацаканян.

В своем выступлении супруга премьер-министра Армении отметила, что в начале инициативы она не представляла, что ее станет возможно реализовать, «учитывая сколько препятствий есть на ее пути».

Российские женщины также выступили с речами и призывами. Анна Акопян призвала их также посетить Азербайджан и выступить с тем же посланием мира по ту сторону линии соприкосновения.