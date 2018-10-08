Необходимо поощрять депутатов, выступающих за проведение досрочных выборов в декабре – Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook, что необходимо поощрять, а не обвинять депутатов, которые выступают за роспуск Национального собрания текущего созыва и проведение досрочных выборов в декабре.

«Они, по сути, выполняют ваше требование. Давайте будем поощрять тех, кто принимает, что нет ничего выше, чем воля народа. Смелее!», - написал премьер-министр.

Следует отметить, что депутаты Геворг Костанян и Арман Саакян высказались за проведение досрочных парламентских выборов в декабре.