Сценарий роспуска парламента посредством отставки премьер-министра пока неокончательный

Сценарий роспуска парламента посредством отставки премьер-министра Никола Пашиняна пока неокончательный, но, как сегодня заявил Пашинян, в декабре внеочередные парламентские выборы состоятся.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, решил ли он, когда подаст в отставку, премьер заявил, что примет во внимание общественное недовольство по поводу его возможной отставки. «Если бы я руководствовался только своим решением, то уже бы подал в отставку, но поскольку в обществе есть довольно бурная реакция, мы должны еще раз более тщательно подумать над этим сценарием, но в декабре внеочередные выборы должны состояться», - сказал он.

«Когда мы говорим об отставке, мы говорим о ситуации, когда для осуществления чисто правовых процедур подается в отставку де-юре, но не де-факто, - сказал премьер-министр и продолжил: - В чем здесь нюанс: я просто сейчас вижу, что существует очень большое общественное недовольство в связи с этим. Я не хочу, чтобы мы уподоблялись тем властям, от которых долгие годы общественность требует уйти в отставку, а они упорно не уходят в отставку, в данном случае, общественность требует не подавать а отставку, а власть упорно подает в отставку. Мы должны сделать так, чтобы эта ситуация была понятной для всех, со всеми ее нюансами».

«Конечно, я понимаю, что я ни в коем случае не должен предпринимать каких-либо действий, которые даже теоретически поставят под угрозу власть народа, но, с другой стороны, мы должны обязательно провести досрочные выборы, чтобы наконец перейти от этого баррикадного режима к повседневному рабочему режиму», - заявил Пашинян.

Тем не менее, премьер-министр не уточнил, как он представляет себе роспуск парламента, если не подаст в отставку.

Сегодня Никол Пашинян встретится с лидером партии «Процветающая Армения» и второй по величине фракции в Национальном собрании - «Царукян», Гагиком Царукяном.

«Мы собираемся провести досрочные парламентские выборы в декабре. Но я считаю, что в ходе моего пребывания в Париже произошли некоторые события, которые мы обязательно учтем, в частности, интервью лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, по сути, он поддержал идею проведения досрочных выборов в декабре. По итогам этого интервью я собираюсь также встретиться с г-ном Царукяном, чтобы обсудить с ним ситуацию и представления о сценариях ее разрешения, - сказал Никол Пашинян и добавил: - Думаю, будет также встреча с «Дашнакцутюн», потому что в ходе моего пребывания в Париже были также некоторые контакты с представителями структур «Дашнакцутюн» в Диаспоре, и думаю, что будет обсуждение».

На замечание Радио Азатутюн о том, что Гагик Царукян посетовал, что возглавляемую им команду назвали контрреволюционной, премьер-министр ответил: «Сегодня мы встретимся, и я думаю, что разговор будет официальным и конструктивным. Вчера мы встретились, обсудили и констатировали, что есть общее понимание и на основе этого понимания мы будем двигаться вперед, никаких проблем нет».