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Спорт

Шахматы: Армения заняла 8-е место на Всемирной шахматной олимпиаде

Армянский гроссмейстер Левон Аронян (архивная фотография)

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В Батуми завершилась Всемирная шахматная олимпиада, в которой также приняли участие мужская и женская сборные Армении.

Армянские шахматисты заняли 8-е место, набрав 16 очков, а шахматистки завершили турнир на 6-м месте, также набрав 16 очков.

В обеих категориях чемпионом олимпиады стали сборные Китая (китайские шахматисты и шахматистки набрали по 18 очков).

Следующая Всемирная шахматная олимпиада пройдет в 2020 году в городе Югра (Ханты-Мансийский автономный округ, РФ).

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