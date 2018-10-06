Шахматы: Армения заняла 8-е место на Всемирной шахматной олимпиаде

В Батуми завершилась Всемирная шахматная олимпиада, в которой также приняли участие мужская и женская сборные Армении.

Армянские шахматисты заняли 8-е место, набрав 16 очков, а шахматистки завершили турнир на 6-м месте, также набрав 16 очков.

В обеих категориях чемпионом олимпиады стали сборные Китая (китайские шахматисты и шахматистки набрали по 18 очков).

Следующая Всемирная шахматная олимпиада пройдет в 2020 году в городе Югра (Ханты-Мансийский автономный округ, РФ).