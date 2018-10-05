Армения может гордиться тем, что дала Франции одного из величайших своих послов - Жонатан Лакот

За проходившей в Париже церемонией прощания с всемирно известным французским шансонье и актером армянского происхождения Шарлем Азнавуром сегодня на большом экране следили и многочисленные граждане, собравшиеся на площади Шарля Азнавура в Ереване.

На площадь Азнавура пришел и посол Франции в Армении Жонатан Лакот, который в своем выступлении подчеркнул, что Армения может гордиться тем, что дала Франции одного из величайших своих послов.

«Он был большой гордостью для Армении, для армян. Человек, который в самые трудные моменты был рядом с Арменией. Армения может гордиться тем, что дала Франции одного из величайших своих послов, одного из величайших представителей. После смерти Азнавура Франция и Армения поистине вместе оплакивают эту большую потерю великого артиста, который сам себя считал 100-процентным армянином и 100-процентным французом», - сказал Лакот.

Граждане сегодня продолжали нести цветы и зажигать свечи на площади Азнавура. Наблюдавшие за церемонией прощания на большом экране ереванцы не скрывали своих эмоций.

«С большой гордостью, с трепетом в сердце прощаемся с ним. Жаль, что мы не присутствовали там, но глядя на экран, чувствуем волнение и гордость. Для нас большая честь, что Азнавур армянин, и я должна сказать, что в 2005 году в Москве, в Кремле, была на концерте Шарля Азнавура, было очень волнительно, очень впечатляюще. Та энергия, которую он отдавал людям, передалась и мне и, наверное, осталась во мне», - сказала собеседница Радио Азатутюн.

Еще одна жительница Еревана отметила, что вся ее молодость прошла под песни Азнавура: «У меня остались впечатления еще с 1994 года, когда Азнавур впервые приехал в Армению и дал здесь концерт. Я на нем присутствовала, в те годы я была очень молодой, вся моя молодость прошла под его песни. С его песнями я старею и все время вспоминаю его песни. Я очень взволнована, особенно под звуки этого дудука не смогла сдержать слез».

Кавалер Ордена Почетного Легиона, Национальный герой Армении Шарль Азнавур, который также служил чрезвычайным и полномочным послом Армении в Швейцарии, скончался в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции в возрасте 94 лет.

Национальная церемония прощания с Азнавуром прошла в почетном дворе парижского Дома Инвалидов. В церемонии участвовали президент страны Эмманюэль Макрон, премьер-министр страны Эдуар Филипп, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Армении Армен Саркисян, бывшие руководители Франции, высокопоставленные представители государственных органов Франции, политики, дипломаты, деятели культуры и искусства, знаменитости из мира музыки.

Согласно последней воле Азнавура, он будет похоронен во Франции возле своих родителей. Похороны состоятся 6 октября.

В день похорон Азнавура в Армении и Нагорном Карабахе объявлен траур.

Шарль Азнавур (настоящее имя Шахнур Вахинак Азнавурян) родился в Париже 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов. Он признан лучшим эстрадным исполнителем 20-го века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1200 песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.