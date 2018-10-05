Макрон: Азнавур был до глубины души французом, связанным очень крепкими нитями со своими армянскими корнями

«Шарль Азнавур хотел прожить век, он сам себе пообещал это, пообещал и нам и принимал это как брошенный жизни вызов», - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня в Париже, выступая на церемонии прощания с всемирно известным французским шансонье армянского происхождения.

«Годы не мешали ему смеяться, созидать и жить, но в какой-то момент на пути встала смерть. И мы все очень удивились и загрустили, поскольку мы не привыкли, что его легендарной воле что-то может воспротивиться», - сказал президент Франции.

«Азнавур был до глубины души французом, связанным очень крепкими нитями со своими армянскими корнями и признанным во всем мире. Он воспитал три поколения - и в радости, и в печали. Шедевры маэстро, его тембр, неповторимый свет еще долго будут жить после него», - сказал Макрон.

«Почти столетие мы жили благодаря ему, благодаря его песням. Он сделал нашу жизнь слаще, а наши слезы - менее горькими. Его песни успокаивали, исцеляли и утешали. На протяжении многих лет его присутствие, этот голос утвердились в нашей жизни и объединили нас, независимо от наших условий и возраста», - подчеркнул президент Франции.

«Шарль Азнавур стал лицом Франции. Песни Азнавура - это, прежде всего, слова, которые затронули наши сердца», - сказал Эмманюэль Макрон.

Кавалер Ордена Почетного Легиона, Национальный герой Армении Шарль Азнавур, который также служил чрезвычайным и полномочным послом республики в Швейцарии, скончался в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции в возрасте 94 лет.

Национальная церемония прощания с Азнавуром прошла в почетном дворе парижского Дома Инвалидов. В церемонии участвовали президент страны Эмманюэль Макрон, премьер-министр страны Эдуар Филипп, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Армении Армен Саркисян, бывшие руководители Франции, высокопоставленные представители государственных органов Франции, политики, дипломаты, деятели культуры и искусства, знаменитости из мира музыки.

Согласно последней воле Азнавура, он будет похоронен во Франции возле своих родителей. Похороны состоятся 6 октября.

В день похорон Азнавура в Армении и Нагорном Карабахе объявлен траур.

Шарль Азнавур (настоящее имя Шахну́р Вахина́к Азнавуря́н) родился в Париже 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1200 песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.