Президент Армен Саркисян пригласил Генри Киссинджера посетить Армению

Президент Армении Армен Саркисян в рамках рабочего визита в Нью-Йорк накануне провел рабочий завтрак с известным американским государственным деятелем, дипломатом Генри Киссинджером, который в 1973-77 гг. занимал пост госсекретаря США, а в годы президентства Ричарда Никсона и Джеральда Форда работал на посту советника президента по вопросам национальной безопасности.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Саркисян и Киссинджер обменялись мнениями по вопросам мировой политики и международной безопасности, в частности, коснулись проблем и вызовов южно-кавказского региона.

Согласно сообщению, Саркисян и Киссинджер являются давними друзьями. «Президент Армении и бывший госсекретарь США всегда пользуются возможностями встретиться, чтобы обсудить различные международные, в том числе, региональные вопросы в контексте происходящих в мире событий. Саркисян пригласил Киссинджера посетить Армению в ближайшем будущем. Он с радостью принял приглашение», - отметили в пресс-службе президента Армении.

Генри Киссинджер в 1973 году был удостоен нобелевской премии мира за усилия по подписанию Парижского соглашения о прекращении войны во Вьетнаме и установлению мира.