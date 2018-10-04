«Чем дольше состояние ожидания, тем хуже для страны» - Давид Ананян

«Там, где нет пока стабильной политической обстановки, бизнес занимает выжидательную позицию и ждет политических развязок», - сегодня после заседания правительства на брифинге с журналистами сказал председатель Комитета государственных доходов (КГД) Давид Ананян.

На вопрос, если будут проведены парламентские выборы не в декабре, а в мае-июне, как отреагирует на это бизнес, глава КГД ответил: «Чем дольше состояние ожидания, тем хуже для страны. Чем короче, тем лучше, я говорю это как экономист. Какие процедуры и шаги необходимы в политическом плане, пусть скажут те, кто занимаются политикой. Я как экономист говорю: чем короче срок, тем лучше для экономики», - сказал Ананян.

Премьер-министр Никол Пашинян во время своего визита в Нью-Йорк в прямом эфире заявил, что пока не состоятся внеочередные парламентские выборы, экономика и бизнес будут выжидать, «затаив дыхание».

Премьер также отметил, что внеочередные парламентские выборы должны состояться как можно скорее. В качестве срока проведения выборов он назвал первую половину декабря.